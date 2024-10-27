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    伊朗才遭以色列空襲 邊境警察車隊遇伏10死

    伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）親自負責調查警察車隊遇襲事件，這起爆炸案至少造成10名警員當場殞命。（歐新社）

    伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）親自負責調查警察車隊遇襲事件，這起爆炸案至少造成10名警員當場殞命。（歐新社）

    2024/10/27 06:17

    首次上稿 10-26 22:29
    更新時間 10-27 06:17

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列昨天（26日）早上才空襲伊朗，不久後，伊朗隸屬邊防部隊的警察車隊在首都德黑蘭（Tehran）東南約1200公里處遇襲，至少10名員警當場殞命，尚無組織宣稱犯案。

    這起襲擊發生在伊朗東南部錫斯坦俾路支斯坦省（Sistan and Baluchestan Province），據《美聯社》 報導，伊朗官方媒體這起事件細節透露不多，僅稱是「惡意」襲擊，由內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）主導調查。

    當地人權組織指出，中埋伏的2輛安全部隊車輛，從相關影片及照片中可以看到，其中一輛警車布滿彈孔，駕駛座及副駕上2名員警喪生，但並未發現炸彈爆炸跡象。

    事發地區與伊朗中央政府的什葉派政權關係緊張，多數居民為遜尼派，外界推測這次襲擊可能涉及俾路支人武裝分子；而事件發生時間緊接以色列對伊朗報復攻擊之後，也引發外界揣測，以色列是否參與其中。

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