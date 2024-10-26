「小翁立友」淪豬仔？營救喊價700萬 母見兒昔日唱歌畫面淚崩

「康岳」常參加公益演出。（「可樂」提供）

2024/10/26 20:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市38歲歌手「小翁立友」陳康岳上月初出境失聯，定位在泰緬邊界知名詐騙園區。好友魔術師「可樂」今天說，這段期間至少有3組人開出誇張營救價碼，卻連拘禁地點都說不清；他到宮廟替為康岳祈福，擲筊得到「令人欣慰」答覆，仍希望相關單位加快營救腳步。

「可樂」王元照說，康岳上月初到泰國，要和友人洽談兒童玩具車四輪驅動零件生意，高雄1名同行友人得知後，委託代為購買黃金佛牌，還願意幫忙出機票錢。陳康岳談完生意後，到指定地點和對方接觸，一上車就被擄走，目前得知最後定位在泰緬邊界附近詐騙園區，當天連同陳康岳共有3名台男被同輛車載走軟禁，至今毫無下落。

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王元照說，近期每天睡不到4小時，就怕漏掉任何可以及時營救的重要訊息，康岳今天凌晨傳訊說，被拘禁至今，一旦業績未達標，就被電擊棒伺候，壓力大到連續10天上大號大不出來，能吃到一顆水煮蛋都覺得是很幸福的事，身心煎熬。

至少3組人漫天要價 連拘禁地點都說不清

王元照說，而事發至今，至少有3組人以上向家屬說有管道可以營救，開出的價碼一個比一個離譜，從一開始的20萬、50萬，一口氣跳到100萬、200萬、500萬甚至高達700萬，卻連拘禁地點都說不清，明顯想趁機撈一筆，心態可議，令人心寒。

據傳述，陳康岳的母梘說，兒子原本是音控師，後來被發掘成為舞台歌手，每天都會回家，但去泰國失聯，她只要看到兒子昔日唱歌畫面，眼淚就流下來，家人都無能為力，請政府幫幫忙，讓陳康岳平安歸來。

豐原警方證實，9月14日已受理報案，初步了解，當事人自行出境，在國內未有遭強暴脅迫情形，已通報警政署及外交部協助家屬，聯繫海外急難救助專線與相關管道營救。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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