為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    康芮估達中颱以上！氣象專家曝雙颱侵台機率

    「林老師氣象站」發文指出，康芮颱風生長環境條件相當優渥，將來至少會是中度颱風或以上的強度。預估會先向西快速移動，並於下週一至週二來到日本琉球南方海域，屆時正好來到高壓邊緣，將會順勢轉朝西北。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，康芮颱風生長環境條件相當優渥，將來至少會是中度颱風或以上的強度。預估會先向西快速移動，並於下週一至週二來到日本琉球南方海域，屆時正好來到高壓邊緣，將會順勢轉朝西北。（圖擷自臉書）

    2024/10/26 07:50

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕目前在西北太平洋有兩個颱風，分別為第20號輕度颱風「潭美」及第21號颱風「康芮」，氣象專家指出，目前預估潭美颱風持續向西，在接近越南時將會大迴轉，但因環境不利生存，強度將減弱。至於康芮颱風預估未來強度至少會是中度颱風或以上，預估下週一至週二將由朝西轉為朝西北方向行進。目前預測這兩個颱風侵台的機率都偏低。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，康芮颱風生長環境條件相當優渥，將來至少會是中度颱風或以上的強度。預估未來幾天在太平洋高壓強勢的導引作用下，會先向西快速移動，並於下週一至週二來到日本琉球南方海域，屆時正好來到高壓邊緣，將會順勢轉朝西北；隨後再調整轉北的機率最高。目前評估，康芮颱風要靠近、或是侵襲台灣的機率都是偏低的。

    「林老師氣象站」指出，至於潭美颱風目前繼續朝西移動，當接近越南時，由於環流配置的改變，運動路徑將會來個大迴轉。不過其重新回到的海域環境垂直風切偏大，海水熱焓量偏低，不利颱風繼續生存，強度將會逐漸減弱。以目前資料研判，要再靠近台灣的機率也是偏低的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播