康芮估達中颱以上！氣象專家曝雙颱侵台機率

「林老師氣象站」發文指出，康芮颱風生長環境條件相當優渥，將來至少會是中度颱風或以上的強度。預估會先向西快速移動，並於下週一至週二來到日本琉球南方海域，屆時正好來到高壓邊緣，將會順勢轉朝西北。（圖擷自臉書）

2024/10/26 07:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前在西北太平洋有兩個颱風，分別為第20號輕度颱風「潭美」及第21號颱風「康芮」，氣象專家指出，目前預估潭美颱風持續向西，在接近越南時將會大迴轉，但因環境不利生存，強度將減弱。至於康芮颱風預估未來強度至少會是中度颱風或以上，預估下週一至週二將由朝西轉為朝西北方向行進。目前預測這兩個颱風侵台的機率都偏低。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，康芮颱風生長環境條件相當優渥，將來至少會是中度颱風或以上的強度。預估未來幾天在太平洋高壓強勢的導引作用下，會先向西快速移動，並於下週一至週二來到日本琉球南方海域，屆時正好來到高壓邊緣，將會順勢轉朝西北；隨後再調整轉北的機率最高。目前評估，康芮颱風要靠近、或是侵襲台灣的機率都是偏低的。

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「林老師氣象站」指出，至於潭美颱風目前繼續朝西移動，當接近越南時，由於環流配置的改變，運動路徑將會來個大迴轉。不過其重新回到的海域環境垂直風切偏大，海水熱焓量偏低，不利颱風繼續生存，強度將會逐漸減弱。以目前資料研判，要再靠近台灣的機率也是偏低的。

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