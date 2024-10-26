外送違停大增！設立機車臨時卸貨區 交通部、運研所不同調

對於劃設機車臨時卸貨區，交通部表示，停車管理規劃屬地方自治事宜，由各地方道路主管機關本權責規劃。（資料照）

2024/10/26 07:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院指出，外送平台興起，外送人員比以往增加，造成外送機車違停紅線比例增加，讓外送人員頻頻遭罰，而貨車卸貨有專用卸貨區，而外送機車卻無專用卸貨區。為解決交通亂象，同時減少外送人員遭裁罰次數，要求交通部研議設立機車臨時卸貨區。對此，運輸研究所認為有必要性，交通部認為屬地方自治事宜。

交通部近期送交立法院報告表示，有關停車管理規劃屬地方自治事宜，由各地方道路主管機關本權責規劃，道路標誌標線號誌設置規則第190條已有專用性停車位（停靠區）相關規定，其寬度、長度、專用車種及適用時機由主管機關視實際需要設置，其地面應加繪白色專用車輛標字或圖案，並得配合設置標誌告示，如貨車裝卸專用區。

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運輸研究所表示，鑑於我國新生活樣態帶動商業模式改變，各直轄縣市均有外送或宅配等相關需求，設立機車臨時卸貨區有其必要性。台北市政府為減少機車違規停車及改善停車格位占用等情形，已於轄內多處提供「外送機車及民眾洽公等短暫停放需求」等臨停規定，可供各地方政府參考辦理。

交通部說，停車管理規劃屬地方自治事宜，各直轄市政府交通局針對機車外送人員停車需求已有相關配套措施。新北市政府交通局認為劃設機車臨時卸貨停車位，除影響一般公眾使用車格權益外，無法有效管理，不宜規劃機車臨時卸貨停車位，是否設立機車臨時卸貨區，仍由各地方政府道路主管機關自行評估。

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