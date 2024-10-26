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    歌手「小翁立友」失聯多日曾從「泰緬邊界」 傳求救訊息 同行還有2台男

    康岳最拿手的是知名台語歌手翁立友的歌曲，在中部有「小翁立友」的稱號。（「可樂」提供）

    康岳最拿手的是知名台語歌手翁立友的歌曲，在中部有「小翁立友」的稱號。（「可樂」提供）

    2024/10/26 11:51

    〔記者許國楨／台中報導〕近期出國失聯事件頻傳，台中市38歲職業歌手「康岳」上月初出境後從此失聯，最後被發現定位在泰緬邊界知名詐騙園區附近，除家人心急如焚，其魔術師好友「可樂」也幫忙四處奔走，強烈懷疑被人蛇集團誘騙帶走，且據悉同行還有另2名台灣男子，已向警方報案求助。

    本身是台中市街頭藝人評審的魔術師王元照「可樂」今天表示，「康岳」本名陳康岳是他認識多年好友，平時商演或是公益演出常相偕配合，上月13日原與康岳敲定某女子監獄做公益，未料當天卻突然連絡不到人，一度以為遭對方「放鴿子」，後來回想雙方互動過程中未曾有過此反常舉動，直覺有異。

    果然到了15日接到康岳助理通知，康岳在當月3日即搭機飛到泰國，表示要與當地廠商接洽四驅車零件的生意，還在康岳與同好的7人小群組中提及此事，後來又表示要幫台灣友人拿佛牌，已搭上對方開的小包，車上另有兩名台灣人，離開曼谷後，至此失聯。

    由於近期頻傳台灣男子出國失聯事件，可樂懷疑內情不單純，透過各種管道探詢期間，突然有自稱「康岳」男子，透過LINE傳了一張在台灣出境前，於桃園機場拿著機票合照的照片，對方表示，當天上車後即被載往「泰緬邊境」，手機定位才驚覺人竟已在知名詐騙園區附近的公寓，並被限制行動。

    可樂此時一度質疑對方身分真偽，直到上月底突然有人以暱稱加入臉書好友，還說出僅兩人間才得知的密語，可樂這才確認康岳真的被拘禁在該處，應是被逼迫從事電信詐騙之類不法，才會有機會接觸到電腦，進而都是在深夜向他發出求助。

    但自本月初開始，康岳最後一次聯繫透露可能會被移動到他處後，自此確定失聯，他驚覺事態嚴重，與康岳家人連絡，其父母憂心如焚，擔心到食不下嚥，睡不成眠，他也陪同向警方報案，警方目前已依人口販運防制法受理，由警政署函請外交部協助、幫助家屬聯繫外交部海外急難救助專線，儘快營救。

    據了解，康岳是台灣中部地區的知名藝人，因擅長演唱台語歌手翁立友的歌曲而獲得「小翁立友」的稱號，長期從事各類商演及公益演出，並積極參與當地藝文活動。

    王元照「可樂」表示，康岳家屬憂心如焚，希望政府相關單位伸援。（記者許國楨攝）

    王元照「可樂」表示，康岳家屬憂心如焚，希望政府相關單位伸援。（記者許國楨攝）

    王元照「可樂」到宮廟替康岳祈福，盼平安歸來。（「可樂」提供）

    王元照「可樂」到宮廟替康岳祈福，盼平安歸來。（「可樂」提供）

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