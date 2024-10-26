高雄便當店爆食物中毒 60人上吐下瀉、8人住院

衛生局24日獲報多人食物中毒，前往便當店採集樣品並稽查環境衛生。（高雄市衛生局提供）

2024/10/26 13:49

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區山東街金禾家便當店疑似發生食物中毒，有高醫學生在社群平台發文，指10月23日全班80人吃了便當，20多人腹瀉發燒嘔吐，高雄市衛生局調查，已陸續接獲60人通報出現疑似食物中毒不適症狀，其中46人就醫，至今仍有8人住院和急診待床。

1名高醫學生在「Dcard」發文「這2天有人吃金X家便當嗎？吃了有腸胃道症狀或其他不舒服的可以聯絡衛保組，並趕快就醫」，同校學生詢問「怎麼了？」原PO回應「全班80人有20幾人吃完便當後腹瀉發燒嘔吐。」

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高雄市衛生局指出，24日接獲醫院通報3人於23日中午購買三民區金禾家便當店便當食用後發生嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛等症狀，經調查23日中午便當店供餐數為410份，稽查期間至25日仍陸續接獲多家醫院通報，截至目前食用當日便當出現不適症狀計有60人（含高醫學生29人），就醫人數累計46人（高醫學生20人），就醫後住院人數7人，急診待床1人。

衛生局表示，經派員現場稽查，發現便當店垃圾桶未加蓋、從業人員未體檢、未張貼洗手掛圖、冰箱溫度記錄表、未有常規病媒防治作業、有投保產品責任險，已飭令業者10月30日前完成限改，複查合格才能復工；現場已無當日食餘檢體，採集同製程可疑食品及環境進行採檢檢體共5件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體12件檢驗中。

此外，為落實風險管理及損害控管預防性措施，衛生局亦要求業者於10月24日至10月30日停業7日期間澈底清消改善，並由衛生所衛教督導環境清消、關懷衛教發病個案，復工前須經衛生局複查合格，如未改善完成，可依照「食安法」第8條和第44條處6萬元到2億元。

高醫大表示，發生食品中毒的餐店不在校內，但校方在第一時間接獲通知即啟動應變機制，除到醫院慰問關切學生；高醫急診與衛生局保持密切聯繫且遵循通報機制，目前所有學生已獲及時診治與照顧，大部分學生已經返家休養，恢復狀況良好。

衛生局人員到便當店將食材帶回檢驗。（高雄市衛生局提供）

高醫學生發文指有20人吃完便當後發燒且上吐下瀉。（擷取自Dacrd）

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