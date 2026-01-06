張立齊PO元旦升五星旗畫面 黃偉哲派怪手拆據點霸氣喊這句！

台南市府出動怪手拆除新營的共產黨非法鐵皮屋。（圖翻攝自黃偉哲臉書）

去年因持有中國身分證遭我國除籍的教師張立齊，日前在網上分享一群親共人士元旦時，在台南新營升五星旗、高唱《義勇軍進行曲》的影片，引發輿論譁然。台南市長黃偉哲今天PO出一張照片，只見一台怪手將這群親共分子聚會的非法鐵皮屋拆毀，還霸氣直言「國家的尊嚴不容踐踏！」，數萬人讚爆！

張立齊在抖音上傳影片，可以看到一群自稱「台灣人民共產黨」的人，元旦清晨在台南新營升旗，但升的不是中華民國國旗，而是中共五星紅旗，眾人聚集在一處紅色鐵皮屋旁的空地，一邊升旗一邊高唱中共國歌《義勇軍進行曲》。影片中還可以聽到警方廣播，警告該集會未經申請，已涉違《集會遊行法》，要求停止違法集會並立即解散。

影片曝光後引發網友撻伐，不少人標註黃偉哲的帳號，希望市府重視並處理。今天下午，黃偉哲在臉書和Threads上PO出照片，可以看到這群親共分子聚會的鐵皮屋上，寫著「兩岸融合發展 共圓中國夢也」、「讓台灣人民過好日子」、「不忘初心 牢記使命」、「走在時代前列 弘揚『紅船精神』」等標語，下秒被一台怪手直接拆毀。黃偉哲人狠話不多，在Threads上僅簡短留下2字「拆了」；至於臉書，黃偉哲則霸氣表示「針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，我們稍早已拆除新營『共產黨違建旗座』及相關違法設施。」

數萬網友讚爆，「水啦！能在台南合法喊統一的只能是統一獅」、「帥炸！偉哲你好優秀」、「偉哲好有魄力」、「讚死！做就對了！」、「真的是廢話不多說，愛死」、「拆的好，全糖市不允許共產黨在此囂張」、「這效率，真的要給偉哲市長鼓鼓掌」、「『拆了』，好像什麼男友回報我要愛死」、「這才是我要看到市長該有的樣子！」

