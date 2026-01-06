委內瑞拉買中製武器為何沒用？日媒「直球提問」中國外交部「已讀亂回」

日媒在中國外交部例行記者會直球提問，為何委內瑞拉買的中國製軍武設備未發揮作用阻止美軍閃電突襲，讓台上發言人林劍氣得當機數秒。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

美軍3日閃電突襲委內瑞拉，生擒總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，此次行動美軍迅速癱瘓委國軍方斥資巨金、引進號稱「南美最強」的中國製軍事裝備與防禦體系，引發國際關注。對此，日媒在中國外交部記者會直球提問相關議題，讓發言人先是氣得當機數秒，接著開始不斷拿聯合國憲章、反對侵犯別國主權等說詞跳針飆罵。

X帳號「李老師不是你老師」旅義華僑作家李穎、臉書粉專「Mr.柯學先生」等時事關注家，陸續在今（6）日下午分享一段來自中國外交部昨（5）日舉辦的例行記者會片段影片，內容為一名來自日本東京電視台記者直白描述，委內瑞拉從中國進口大量軍事裝備，卻未能在美軍突襲發揮實際作用，詢問台上發言人林劍對此有何看法。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，林劍在聆聽到這個問題時，臉上表情不僅變得越發陰沉，更在記者提問結束後，還當場語塞數秒，之後並未回應問題本身，而是開始跳針飆罵，聲稱中方堅定支持拉丁美洲和加勒比海和平區地位，並特別強調，「反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對違反《聯合國憲章》、侵犯別國主權的霸凌行徑。」

這段「已讀亂回」影片曝光後，吸引大批網友熱議與吐槽，「共匪聽不懂人話」、「還是太君會辱華」、「答非所問的最佳寫照」、「原來國昌就是學國台辦問A答B」、「紅色發言人有個特色：嘴巴一定要贏」、「果然是白藍的老大哥，回答都一個樣」、「你們不是用武器威脅台灣嗎？講了真不要臉」、「中國展示委內瑞拉沒有得到中國最強的武器：嘴砲」、「應該立刻接著問他的這觀點適不適用於俄羅斯侵犯烏克蘭」。

據了解，委內瑞拉的主要軍火供應商是中國，多年來斥巨資引進各種中國製軍事裝備，被各界視為中國軍武在拉丁美洲的展示櫥窗，委軍防空系統核心更使用中國電子科技集團（CETC）製造的JY-27雷達陣列，號稱能有效反制美軍F-22等隱形戰機。然而委軍自豪的「南美最強防空」防禦體系，卻在美軍3日突襲行動全面癱瘓，毫無預警作用。

相關新聞請見：

遭美軍空襲瞬間癱瘓！委內瑞拉預警雷達是「中國貨」

最大苦主！馬杜羅失勢 中國衛星通信等技術投資恐毀於一旦

北京神盾失效！委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

北斗斷鏈、雷達致盲！美軍閃電生擒馬杜羅 戳破中國軍事神話

臉好腫！美國生擒馬杜羅 「這些人」曾說委國用中製雷達要老美有種試試

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法