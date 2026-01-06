為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    委內瑞拉前第一夫人畫面曝! 肋骨恐斷、右眼瘀青 律師控美軍動粗

    2026/01/06 18:12 編譯陳成良／綜合報導
    委內瑞拉前第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍逮捕後首度曝光，畫面中她面容憔悴，臉部與眼周貼著繃帶並有明顯瘀傷。律師指控美軍執法手段粗暴，導致她肋骨恐骨折。（圖取自X平台）

    委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍突襲生擒後，5日首度在紐約聯邦法院出庭。然而，曾經光鮮亮麗的第一夫人如今狼狽不堪，不僅臉部貼著明顯繃帶，右眼更有大片瘀青。其辯護律師當庭指控，這些「嚴重傷勢」全是在美軍逮捕行動中造成的，甚至懷疑佛羅雷斯遭打斷肋骨。

    據《紐約郵報》與《每日郵報》報導，69歲的佛羅雷斯當天身穿囚服現身，右眼上方與額頭分別貼著兩塊繃帶，右眼周圍則有明顯的紅腫瘀血。與過去在委內瑞拉公開場合總是妝容精緻的模樣相比，簡直判若兩人。

    她的辯護律師唐諾利（Mark Donnelly）向法官表示，佛羅雷斯在被美軍從卡拉卡斯官邸強行帶走時遭受粗暴對待，導致全身多處受傷，其中最嚴重的是「肋骨可能骨折」。唐諾利緊急要求法庭准許對其進行全面的X光檢查，以確認傷勢並確保她在聯邦拘留期間的健康安全。

    堅稱「完全無罪」 恐面臨死刑

    面對包括「毒品恐怖主義」、走私古柯鹼及非法持槍等重罪指控，佛羅雷斯透過西班牙語翻譯在庭上堅定回答：「無罪，完全無罪（Not guilty – completely innocent）。」

    承審法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）隨即諭令聯邦檢察官必須與辯護律師合作，確保佛羅雷斯獲得必要的醫療照護。與此同時，同案被告馬杜羅的律師也聲稱其客戶有健康問題，要求給予關注。

    美國當局此次發動斬首行動，將這對獨裁者夫婦強行押解至紐約受審。法律專家指出，若相關指控成立，馬杜羅與佛羅雷斯最高可能面臨終身監禁，甚至不排除被求處死刑。這場舉世矚目的審判，除了政治角力，美軍執法過程中的人權爭議，也將成為法庭攻防焦點

    前委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。（路透檔案照）

    遭美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜羅與妻子佛羅雷斯，美東時間5日中午首次被押送到紐約聯邦法院出庭。（歐新社）

    遭美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜羅與妻子佛羅雷斯，美東時間5日中午首次被押送到紐約聯邦法院出庭。（歐新社）

