台男郭宇軒9月初就被拘禁 陸委會：中國不通報還硬跟政治掛勾

台灣男子郭宇軒8月底前往中國上海後失聯。（圖取自X平台）

2024/09/26 18:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕22歲台灣男子郭宇軒8月底前往中國上海後失聯，中國國台辦昨指出，郭男涉多地詐騙犯罪行為，未通報台灣原因「眾所周知」。陸委會發言人梁文傑今表示，郭在9月初就被拘禁，因為沒有主動通報我方，造成家屬擔心、媒體揣測，國台辦硬要把這件事跟政治掛勾。

國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會表示，郭宇軒8月27日抵達中國之後，涉嫌在多地實施詐騙犯罪行為，被有關部門調查，目前案件正在偵辦中。中方依法辦案，依法保障合法權益，依法打擊各類違法犯罪活動，維護兩岸同胞生命財產安全及權益，是我們一貫的態度。

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針對中國未依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」通知台灣，目前該協議是否出現變化？朱鳳蓮回應，兩岸協議執行受到影響的原因「眾所周知」。

對此，梁文傑表示，關於郭宇軒先生這件事，我方希望對方能夠通報，郭到中國後應該是在9月初就被拘禁，但是因為對方沒有主動通報的關係，造成家屬擔心、媒體揣測，等到事件發生後，我方去探尋，甚至公開要求等等，中方才說是因為詐騙。

梁文傑指出，此事顯示通報是有必要的，可以讓雙方有比較正確訊息，但國台辦昨天的講法，其實就是很直白，硬要把這件事跟政治掛勾起來，這個不是雙方所樂見。

梁文傑說，我們必須承認，從2016年520以後，兩岸的協議事項執行，受到中方用政治因素干擾，確實有一定程度的影響，我方還是希望中方能夠依照當初協議，積極推動相關業務。

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