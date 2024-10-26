欠債搶銀樓持球棒打傷業者 男強盜未遂判3年

周男持球棒搶銀樓被路過警員與銀樓業者合力制伏。（資料照）

2024/10/26 12:03

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕周姓男子因積欠債務鋌而走險，持球棒闖入銀樓搶黃金，還打傷賴姓銀樓業者，所幸當時正好有位楊姓員警經過該銀樓門口，聽到呼救聲隨即入內與被害人合力制伏周男送辦，屏東地院依攜帶兇器強盜未遂罪，判處周男3年徒刑，可上訴。

周男因被債主追債，今年5月12日晚間選定內埔鄉一家銀樓行搶，犯案前還在1個小時內以選購「母親節禮物」為藉口，5度進出該銀樓，趁機勘查地形，周嫌最後一次進入銀樓時，將球棒藏於身後，待賴姓業者取出1條重5錢、價值約6萬元的金項鍊後，即持球棒攻擊賴男，雙方發生扭打。

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所幸當時內埔警分局楊姓偵查佐欲探訪輿情行經該銀樓準備拜訪賴姓業者，剛到店門口就聽到銀樓內有人高喊「救命」，隨即入內與受傷的賴姓被害人合力壓制周男，並通知線上警力到場支援將周男送辦。

周男供稱，他因父親車禍過世，心情低落，欲買金飾祭拜母親，當下卻失去理智，他對被害人感到抱歉。

屏東地院審理後，認為周男坦承犯案，犯後具悔意，且有定期就醫身心科記錄，依全案情狀，判處周男3年徒刑。

周男持球棒搶銀樓被路過警員與銀樓業者合力制伏。（資料照）

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