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    首頁　>　社會

    又是鬼切！高雄男騎車突鬼切左轉擦撞同側騎士 2傷送醫

    陳男騎車突鬼切左轉，擦撞同向左側劉男，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

    陳男騎車突鬼切左轉，擦撞同向左側劉男，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

    2024/11/20 00:49

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕又是鬼切！高雄市陳姓男子19日深夜近11時騎車行經鳳山區鳳松路，突然鬼切左轉，同向左側劉男閃避不及，雙方擦撞受傷送醫，警方初步認定陳男違規未依規定兩段式左轉，將開罰600至1800元。

    高雄市陳姓男子週一深夜騎機車行經鳳山區鳳松路，原本往建國路一段方向前進，卻突然鬼切左轉，違規未依規定兩段式左轉。

    適逢劉姓男子騎機車在陳男左方，同向一路沿著鳳松路直行，不料陳男突然鬼切左轉，劉男因閃避不及，雙方發生擦撞，當場「犁田」摔車，造成2人受傷倒地。

    北門里巡守隊志工路過發現，留在現場幫忙指揮交通，維護2人安全，避免發生2次車禍，並通報鳳山警方與救護人員到場處理。

    警方據報到場處理，對2人實施酒測，確認沒有酒駕，不過2人均有受傷，陳男手腳擦挫傷，劉男手部小指骨折，送醫治療幸無生命危險。

    警方初步認定陳男違規未依規定兩段式左轉，肇事責任明顯，將由交通大隊進一步判定，若違反道路交通管理處罰條例，警方將開罰600至1800元。

    陳男騎車突鬼切左轉，擦撞同向左側劉男，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

    陳男騎車突鬼切左轉，擦撞同向左側劉男，造成2人受傷送醫。（讀者提供）

    北門里巡守隊志工路過發現，熱心現場幫忙指揮交通，避免發生二次車禍。（讀者提供）

    北門里巡守隊志工路過發現，熱心現場幫忙指揮交通，避免發生二次車禍。（讀者提供）

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