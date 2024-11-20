國小族語老師猥褻6童47次 辯稱「摸鳥鳥」是原民傳統

高雄某國小外聘族語老師被控猥褻7名男童，法院審理時，該師辯稱原住民看到比較親近的人，就會做「MASAHIVO」摸男生生殖器，確認長大了沒，是原住民傳統，但法官認為該師說詞詭辯，依猥褻47次，合併重判5年6月徒刑。可上訴。示意圖。（本報合成）

2024/11/20 17:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄某國小外聘族語老師被控猥褻7名男童，法院審理時，該師辯稱原住民看到比較親近的人，就會做「MASAHIVO」摸男生生殖器，確認長大了沒，是原住民傳統，但法官認為該師說詞詭辯，依猥褻47次，合併重判5年6月徒刑。可上訴。

檢方調查，戴男為學校外聘族語老師，從2021年至2023年分別任教小港、大寮等5間國小，均趁著教授族語機會，以手撫摸或撥動男童生殖器、肛門、臀部，經清查戴男教過的88名學生，確認有7人受害。

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檢警前往戴男住處搜索，發現2名男童課後遭戴男留在教室長年染指，分別遭猥褻50次、60次，並在查扣電腦發現，戴7年前以檢查下體為由，趁男童熟睡時，在住處拍下男童下體影像。

高雄地檢署婦幼專組主任檢察官劉慕珊、檢察官張雅婷複訊後，考量戴有逃亡、再犯可能，隨即依加重強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌聲押戴男獲准。

雄檢偵結，今年5月依拍攝兒童為猥褻行為之電子訊號、以他法使兒童被拍攝為猥褻行為之電子訊號等罪嫌將戴男起訴，並由法院接續延押至今。

法院審理時，戴男辯稱原住民只要看到比較親近的人，就會做「MASAHIVO」這件事，也就是摸男生的生殖器，確認長大了沒，是原住民傳統。

法官為此去函原民會，該會稱「MASAHIVO」可區分為「熟識關係中的問候語」及「對成長的肯定」，前者是見面時的問候語，後者則是年長者久未見到熟識男童時，若看到孩童長大，會透過觸摸孩童生殖器，配合說出「MASAHIVO」表示對孩童成長的肯定，意指「你已經長大了，可以結婚了」。

但法官認為，受害男童都是戴男定期授課學生，並無「久未見面」情況，且學童還在就讀小學，並非文化中藉摸下體確認「可以結婚了」的情形，且男童也稱戴男並未交過「MASAHIVO」，不採信戴男說法。

法官依據男童等人證詞，最後確認戴男共對5所國小6名男童猥褻47次，每次各依對未滿14歲男子為猥褻行為罪，處8至10月有期徒刑，合併判刑5年6月。可上訴。

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