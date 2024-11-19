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    首頁　>　社會

    菲籍移工殺女友分屍、剁碎內臟沖馬桶 國民法官判無期徒刑

    桃園市中壢區去年7月間發生外籍女移工遭情殺命案，警方封鎖現場採證，檢相驗發現死者遭開膛肢解分屍。（資料照）

    桃園市中壢區去年7月間發生外籍女移工遭情殺命案，警方封鎖現場採證，檢相驗發現死者遭開膛肢解分屍。（資料照）

    2024/11/19 18:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕30歲菲律賓籍移工馬克（Mark），去年7月與同鄉女友蜜雀兒發生口角，以螺絲起子刺死蜜雀兒，隨後將遺體拖進廁所分屍，更將內臟取出切成小塊沖入馬桶，桃園地檢署依殺人罪等將他起訴。桃園地院準備程序庭時，馬克坦承不諱，經桃園地院選任國民法官審理，今天下午5點依殺人罪等判處馬克無期徒刑，褫奪公權終身，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

    檢定調查，35歲的菲律賓籍女移工蜜雀兒在台工作多年，在中壢區租屋，與同鄉30歲男移工馬克交往約2年，去年7月17日晚間2人發生爭吵，馬克疑因不滿蜜雀兒感情生變，將她掐暈，再以一字起子猛刺17下致死、拖進廁所分屍，把內臟割下切小塊沖入馬桶，右小腿骨棄置垃圾子母車，還拿漂白水往屍體沖淋，案情駭人。

    蜜雀兒因隔日未上班，雇主及仲介上門尋人才曝光，警方獲報逮捕馬克到案，還在其身上起出蜜雀兒的2張提款卡，桃園地檢署聲押馬克獲准，偵辦後依家庭暴力殺人、損壞屍體、竊盜等罪嫌將馬克起訴。

    桃園地院審理進行準備程序庭時，馬克對犯罪事實坦承不諱，檢辯雙方對客觀事實均不爭執，桃園地院選任國民法官審理，今天下午5點宣判，依殺人罪判處馬克無期徒刑，褫奪公權終身；損壞屍體罪判處有期徒刑4年6月；另犯竊盜罪判處有期徒刑4月，得易科罰金。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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