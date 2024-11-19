強抱女網友襲胸摸私處 惡狼有前科又慢認罪二審改重判

30歲梁姓男子約認識僅1天的成年女網友見面，利用公園夜昏暗、四下無人時，強抱女方並隔衣強摸胸部與下體。（資料照）

2024/11/19 19:45

〔記者王俊忠／台南報導〕30歲梁姓男子約認識僅1天的成年女網友，於深夜時到台南永康探索公園見面，梁男利用公園夜昏暗、四下無人時，強抱女方並隔衣強摸胸部與下體，女方氣得報警查辦。台南地院簡易庭原依強制猥褻罪對梁判刑6月、緩刑2年。檢察官認判太輕、提上訴；台南地院二審改重判這名猥褻男。

判決指出，梁男於2024年2月3日深夜11點半許，與女網友約到永康探索公園見面，兩人在公園內、近深夜12點時，梁男突然對女方伸出狼爪、抓住女方雙手並強力環抱其身體，隔著女方衣物強摸胸部與下體，且無視「女方扭動掙扎、大喊放開我」等抗拒行為。

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梁男猥褻女方得逞後，女網友即拿手機報警，男方趁隙駕車逃離現場。警方獲報循線查獲梁男涉案；檢方也以強制猥褻罪嫌起訴梁。

台南地院審認因梁男自白犯罪，由簡易庭獨任法官判梁6月徒刑、得易科罰金，緩刑2年、緩刑期間付保護管束。但檢察官批梁男在警方、檢方偵辦期間都否認犯行，直到地院準備庭才認罪；且他過去另涉與幼女合意性交罪被緩起訴，並非初犯，是否確無再犯之虞，實有可疑，簡易庭僅判緩刑，未附其他任何負擔，不僅難收警惕之效，還助長其僥倖之心，要求南院二審改判。

南院二審表示，梁男確到地院一審階段才認罪，耗費相當司法偵查資源，被告犯後態度顯非最良好者，再者，被告與女網友僅認識1天，首次相約碰面，就在公園強抱女方摸胸部與下體，手段情狀並非輕微，一審判最輕度之刑，明顯違反比例及平等原則。

不過，梁男有賠償受害的女方損失並與對方達成和解與宥恕，南院二審審酌後改重判他8月徒刑、緩刑2年，緩刑期內要付保護管束，同時在判決確定隔日起1年內支付2萬元給國庫與接受3場法治教育，還可上訴。如緩刑期內，梁男又犯罪或有其他撤銷緩刑的原因，檢方可聲請法院撤銷對梁的緩刑宣告，讓他入獄服刑。

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