疑鑽車縫！台中騎士遭公車碰撞噴飛 再遭另輛公車撞擊挫傷

鍾男先後遭兩輛公車碰撞，連人帶機車倒地。（民眾提供）

2024/11/19 18:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區今天下午發生驚悚車禍，一輛機車行經台灣大道時，疑鑽車縫先與一輛公車碰撞，再遭另輛同向閃避不及的公車撞擊，機車連人帶車噴飛倒地，嚇壞不少民眾，所幸男騎士僅多處擦挫傷，經送醫治療後沒有生命危險，確實肇因及責任歸屬待釐清。

這起交通事故發生在今天下午3時37分，台中市第二分局接獲報案，指在北區台灣大道1段635號前發生交通事故，迅速派遣員警到場處理，初步調查，係一輛機車與兩輛公車發生事故，所幸未造成人員重大傷亡。

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據員警初步調查，34歲鍾男當時騎乘機車，由台灣大道1段往中華西路方向行駛，至事故地點時先與同向靠邊停車下客，由53歲陳姓司機駕駛的公車發生碰撞，隨後機車倒地後，再遭同向由59歲蔡姓司機駕駛的另輛公車撞擊，而鍾男因事故導致腰部多處擦挫傷，經送醫治療後幸無生命危險。

警方表示，經對3名駕駛人進行酒精濃度測試，結果均顯示無飲酒情形，詳細肇事原因仍需蒐集相關跡證，進一步分析研判釐清；第二分局提醒駕駛人，行駛主要幹道時應與前後車輛保持適當車距，尤其遇到大客車上下客或變換車道，應減速並讓行，以避免意外發生。

鍾男經送醫治療，所幸無生命危險。（民眾提供）

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