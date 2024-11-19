忘了漲潮！男子捕烏魚受困八掌溪 緊抓漂流木驚險獲救

男子（左）疑因沒有注意到漲潮，致被困沙洲緊抓漂流木待援。（翁億穎提供）

2024/11/19 20:23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕60多歲男子今早到八掌溪嘉義縣新塭、好美段捕魚，疑因過於專注忘了漲潮致被困沙洲，漁翁攀附漂流木在溪中載浮載沉、狀況緊急，嘉義縣消防局出動救生艇將男子救上岸，而男子獲救時仍緊緊抱住魚袋，參與救援的人員稱「烏魚很可貴，性命價更高」。

嘉義縣消防局接獲通案指稱，有名60多歲男子一早就到八掌溪新塭、好美段放網捕魚，到了11點多還不見人影，原來該漁翁被困在溪中沙洲無法上岸，而潮水已經漫過沙洲，男子抓著漂流木泡在水裡，隨時可能被潮水沖走，狀況相當危險。

請繼續往下閱讀...

消防局人員抵達回報，男子受困在距離岸邊約200公尺的沙洲，只靠抓著漂流木抵擋強勁水流，立即開著救生艇趕往沙洲，先丟出浮板讓漁翁抓住，再將其拉上救生艇，雖然生死一瞬間，漁翁被救上救生艇，仍緊緊保護著魚獲，男子上岸後意識清楚、無明顯外傷，拒絕送醫。

據了解，進入冬天季節，出海口常有港內烏魚出現，這個時候的烏魚已經抱卵，不管是母烏魚卵或是公烏魚鰾都炙手可熱，研判該受困漁翁捕魚可能大有所獲，才會沒有注意到漲潮，差一點就為了捕魚而葬送生命。

男子受困沙洲緊抓漂流木，消防隊出動救生艇救援。（翁億穎提供）

男子受困沙洲緊抓漂流木，消防隊出動救生艇將其（左二）救上來。（翁億穎提供）

男子受困沙洲，被救上來時仍緊緊抱住魚袋。（翁億穎提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法