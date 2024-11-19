高雄街頭晚間傳槍響 詐團拒檢遭警開2槍1人逃逸

黑灰色轎車疑為詐團面交的監控車手，見便衣員警上前攔查，轎車隨即倒車欲衝撞員警，警朝左前輪連開2槍仍被逃逸。（民眾提供）

2024/11/19 20:49

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區四平街今（19）日晚上6點多傳出槍響，三民一分局員警今日在安邦休閒公園埋伏逮伏詐騙車手時，同夥的監控車手欲駕車逃逸，員警朝轎車左前輪連開2槍仍被逃走，警方已鎖定對象拘捕中。

三民一分局指出，昨日接獲姜男（74歲）報案指遇到假投資股票詐騙，警方遂與姜男合作約出車手，雙方相約於今晚在安邦休閒公園假意面交150萬元，員警事先在公園周邊埋伏，約莫晚間6點多，車手陳男（39歲）與被害人接洽並檢視款項時，員警立即一擁而上當場逮捕陳男。

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員警逮捕面交車手時，另發現一部轎車停放於公園旁四平街，疑為監控車手的同夥，欲上前攔查時，該車立即倒車後又向前欲衝撞員警，員警見情況急迫，立即朝左前輪射擊2發制止，可惜仍被加速逃逸，現場無人受傷。

警方表示，已鎖定駕駛身分，將全力查緝到案，後續亦將持續擴大追查，向上溯源，揪出詐騙集團幕後成員。

警方在面交現場逮捕車手陳男。（民眾提供）

警方在面交現場逮捕車手陳男。（民眾提供）

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