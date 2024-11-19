板橋墜樓男生前多次陳情施工粉塵無果 怒問侯友宜：用命才能正視？

板橋凱悅大樓18日驚傳一名男子墜樓送醫不治。有網友找到疑似墜樓者的臉書，其生前多次向新北市府陳情該大樓因施工造成整棟大樓都是粉塵，要求做好防護措施前先停工無果。（圖翻攝自當事人臉書）

2024/11/19 21:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕已歇業板橋星聚點所在的「凱悅大樓」，昨天（18日）驚傳一名男子墜樓，送醫後不治。這起事件在社群引發熱議，有網友找到疑似墜樓者的臉書，生前曾多次向新北市府陳情該大樓因施工造成整棟大樓都是粉塵，要求做好防護措施前先停工無果。如今發生憾事，令人不勝唏噓。

位於新北市板橋區中山路一段的凱悅大樓，18日下午發生墜樓事件，一名年約60歲的男子從約莫4層樓高的地方墜落，救護單位獲報到場時已無生命跡象，緊急送往亞東醫院搶救，但仍宣告不治。事後案發地點被撒一堆冥紙，並圍上封鎖線，有民眾好奇究竟發生什麼事，在Threads上發文詢問，掀起熱議。

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留言串中有網友翻到疑似墜樓男子的臉書，可以看到男子生前連發數篇文，指原本在凱悅大樓的星聚點因為歇業，正在施工拆除裝潢，但沒做好防護措施，導致整棟大樓粉塵肆虐，已有住戶反應連日吸到粉塵導致身體不適，但多次向市府相關局處申訴無果，施工單位繼續施工，住戶繼續飽受粉塵摧殘，「難道卑微的新北市民只能任由身體被粉塵無情的殘害，默默承受著生活的不便和身體的傷痛，繼續過如地獄般的生活，而不能有所期求？」

而昨天上午，該名男子在臉書PO出自己再次打電話給市府陳情的影片，可以看到他最後憤怒地向電話那頭的人表示，「我現在只請你做一件事，麻煩你現在立刻通知市長侯友宜、環保局長、工務局長，如果我用正常管道陳情都無法得到正視，那是否意味著市民必須要用生命的付出，才能喚醒各位的良知跟責任？才會在乎市民無助的求救？」沒想到當天下午就發生憾事。

該名男子的臉書上自介稱曾服役於中華民國空軍，是名退役軍人，其生前影片和貼文讓大批網友感到不勝唏噓，紛紛留言「此樓不能沉」、「新北市府快出來面對」、「願逝者安息」、「完全沒看到有媒體在報導後續」、「新聞是不是被壓下來了？」

對此，民進黨新北市議員戴瑋姍今天在臉書發文，「昨天下午，有名年約60歲住戶男子，疑似因為施工粉塵影響健康，向新北市府陳情多次未果，在板橋星聚點，跳樓死諫，送醫急救無效身亡。侯市長應該出面說明，相關公務機關有無懈怠？為何未即時要求業主改善、請施工單位做好工地環境整潔？為何讓小市民必須以生命作為代價，才能喚起市府重視？」

而新北環保局聲稱，確實曾在本月10日、12日和14日接獲陳情，前2次到場工地尚未作業，有請社區管委會代為轉告施工業者加強防護措施，第3度稽查未發現粉塵逸散的狀況，但有告知業者注意事項，並回覆陳情人處理進度；新北工務局則稱，該店家6月申請裝修及拆除執照施工許可，依據建築法規定建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施，全案會同環保局會勘處理。

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