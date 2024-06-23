台中連傳騎車碰撞公車遭輾斃 交警籲「不鑽車縫、遠離大車」

台中市潭子區12日發生死亡車禍，老翁騎機車載孫女要上學，被公車擦撞倒地，再被聯結車輾斃。（民眾提供）（記者許國楨攝）

2024/06/23 21:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市本月中旬接連傳出兩名機車騎士與公車碰撞倒地後，慘遭輾斃的不幸交通事故，市警局交通大隊今天表示，經初步分析，這兩起死亡車禍均係機車與大型車輛間距過近導致，提醒民眾騎乘機（慢）車時，切勿任意穿梭在車縫間，另避免與大型車併行，以免大車內輪差及行駛氣流造成危險。

根據交通大隊統計，台中市今年1至5月機車與大型車交通事故計350件、死亡1人、受傷378人，但光是本月12日、16日就分別在潭子、北區發生死亡車禍，其中七旬鮑姓老翁騎機車載11歲孫女，先與公車碰撞後，遭後方聯結車輾過身亡，27歲廖姓女子則是騎機車行經北區台體大附近時，與公車碰撞後遭公車輾斃。

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交大表示，機車機動性高，部分駕駛行進車陣中習慣隨意變換車道，從兩股車流或車道間的空隙超車，惟機車相對於其他車輛體積較小，容易被駕駛忽略，以市區道路車道寬約3公尺而言，汽車與機車交織空間不足易有碰撞，且機車穩定性較差又缺乏外殼保護，一旦發生意外，往往會造成嚴重死傷。

另機（慢）車於道路上行駛應避免太靠近大型車輛，當心因大型車內輪差、視線死角及行駛時造成的氣流等原因，釀成事故。

交大強調，大型車輛有廣泛盲點區域，尤其是後方和側後方，造成其他車輛或行人超車或穿越時更容易被忽視，增加事故風險，另大型車轉彎半徑較一般車輛大，導致轉彎時需橫跨較多車道，產生危險可能性亦隨之提高；上路謹慎是大車駕駛必負擔責任，尤其轉彎時應減速慢行，多察看後照鏡、擺頭或搭配視野輔助系統降低死角，保障用路人安全。

市警局也呼籲市民朋友，騎乘機（慢）車時，切勿任意穿梭在車縫之間，另避免與大型車併行，以免大車行駛氣流造成危險，遇到大車過彎時，建議將車輛停在其後輪後方，等其完全過彎後，確認安全再繼續行駛，才能保平安。

廖姓女子16日騎機車行經台體大附近時，與一輛公車擦撞遭輾過身亡。（民眾提供）

台中市交通大隊提醒用路人，大車有視線死角，行經大車附近時需多留意。（警方提供）

台中市交通大隊提醒用路人，大車有視線死角，行經大車附近時需多留意。（警方提供）

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