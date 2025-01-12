為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    名單提前曝光！9縣市警察局長將換血 翁群能捲性騷風暴料拔官

    警政署明天週一將發布高階警察人事。（記者姚岳宏攝）

    警政署明天週一將發布高階警察人事。（記者姚岳宏攝）

    2025/01/12 20:10

    〔記者姚岳宏／台北報導〕因應4名三線三星高階警官本月16日屆齡退休，警政署明（13）日將發布包括副署長、航警局長等高階警官人事調動，也牽動至少9名縣市警局長換血。本來不在此波調動的基隆市警局，由於局長翁群能被爆出疑似酒後對女警性騷擾案，傳出警政署考慮調整他職務，人事案定明天發布。

    這波高階警官調動事前保密到家，直到今天下午，警政署長張榮興才個別通知新任警局長，要他們這兩天找時間去見縣市長，未料傍晚即在警界傳出新任警局長的名單。

    新任警局長包括：警政署保防組長劉炯炫接任宜蘭縣警局長、警政署公關室主任許頌嘉接任新竹市警局長、台南市警局督察長王森瑒接任苗栗縣警局長、保三總隊副總隊長謝宗宏接任南投縣警局長、警政署保安組長林溫柔接任澎湖縣警局長、刑事局副局長黃壬聰接任金門縣警局長、鐵路警察局副局長陳保安接任連江縣警局長等。

    據知，基隆市警察局長翁群能在調動前夕，遭爆在刑事餐會敬酒後，對身旁女偵查佐擁抱碰臉，劉女返隊後向所屬長官表達不舒服，連請2天假。警政署長張榮興獲知，責成警政署督察室主任顏旺盛組成聯合調查小組展開調查，釐清事發經過，今傳出翁將被調整職務。

    另外，花蓮、台東部分，也會有警局長的人事更動。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播