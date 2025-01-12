名單提前曝光！9縣市警察局長將換血 翁群能捲性騷風暴料拔官

警政署明天週一將發布高階警察人事。（記者姚岳宏攝）

2025/01/12 20:10

〔記者姚岳宏／台北報導〕因應4名三線三星高階警官本月16日屆齡退休，警政署明（13）日將發布包括副署長、航警局長等高階警官人事調動，也牽動至少9名縣市警局長換血。本來不在此波調動的基隆市警局，由於局長翁群能被爆出疑似酒後對女警性騷擾案，傳出警政署考慮調整他職務，人事案定明天發布。

這波高階警官調動事前保密到家，直到今天下午，警政署長張榮興才個別通知新任警局長，要他們這兩天找時間去見縣市長，未料傍晚即在警界傳出新任警局長的名單。

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新任警局長包括：警政署保防組長劉炯炫接任宜蘭縣警局長、警政署公關室主任許頌嘉接任新竹市警局長、台南市警局督察長王森瑒接任苗栗縣警局長、保三總隊副總隊長謝宗宏接任南投縣警局長、警政署保安組長林溫柔接任澎湖縣警局長、刑事局副局長黃壬聰接任金門縣警局長、鐵路警察局副局長陳保安接任連江縣警局長等。

據知，基隆市警察局長翁群能在調動前夕，遭爆在刑事餐會敬酒後，對身旁女偵查佐擁抱碰臉，劉女返隊後向所屬長官表達不舒服，連請2天假。警政署長張榮興獲知，責成警政署督察室主任顏旺盛組成聯合調查小組展開調查，釐清事發經過，今傳出翁將被調整職務。

另外，花蓮、台東部分，也會有警局長的人事更動。

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