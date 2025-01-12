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    「濕」和「溼」有差別嗎？ 教育部字典曝2字正確用法

    近期社群平台Threads瘋傳一段影片，為國文老師教學「溼」和「濕」2字用法差異，聲稱「濕」用在有生命，「溼」則用在無生命，說法引起網友疑惑。（圖擷取自臉書）

    近期社群平台Threads瘋傳一段影片，為國文老師教學「溼」和「濕」2字用法差異，聲稱「濕」用在有生命，「溼」則用在無生命，說法引起網友疑惑。（圖擷取自臉書）

    2025/01/12 21:19

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中文博大精深，社群平台Threads近期瘋傳一段影片，為國文老師教學「溼」和「濕」2字用法差異，聲稱「濕」用在有生命，「溼」則用在無生命，說法引起網友疑惑，因為根據台灣《教育部異體字字典》與《重編國語辭典修訂本》，2字解釋、用字皆可互相通用，並無差異。

    目前在Threads廣傳的影片內容，一名補習班國文老師在黑板寫下「溼」和「濕」2字，並強調兩者有所不同，其中「濕」是用在有生命時，例如嬰兒屁屁濕了；至於「溼」則是用在無生命時，像是「抹布溼了」。這番說法曝光後，立即引發網友熱議，有人覺得「長知識了」，也有人對此提出質疑，表示從未聽過這種區分或解釋。

    還有網友翻出台灣教育部官網資料，反駁片中的國文老師說詞。根據《教育部異體字字典》，裡面並未將2字做區別，兩者皆為正體字，也互為異體字，解釋及用字上可以互相通用。另外，依據《說文解字．水部》指出，「濕」為水名、「溼」為幽溼，本是二字，然以其音同，故經典多假「濕」為「溼」，通行既久，遂混而不別。

    教育部《重編國語辭典修訂本》也同樣指出，「濕」為「溼」的異體字，兩者在讀音和意思上完全相同，並沒有特定的區分。其中，「濕」可用作形容詞，指水分多、含有水分的，例如「把溼毛巾擰乾」；動詞則是沾水、沾潤，例如「淚溼衣襟」、「全身溼透」；名詞則是中醫六淫之一，因溼氣過大，阻滯氣的活動而致病。

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