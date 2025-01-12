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    獨家》蒙古籍「寶順號」在我北海域亂繞5天 航跡曝光後今駛離

    蒙古籍「寶順（BAO SHUN）」貨船，6日於近海亂繞被我海巡關切，聲稱「主機故障已修復」後，轉往彭佳嶼北方近海，持續亂繞頻繁進出我12浬線長達5天，經本報12日獨家披露航跡後，同日下午1時起駛離原船位。（資料照）

    蒙古籍「寶順（BAO SHUN）」貨船，6日於近海亂繞被我海巡關切，聲稱「主機故障已修復」後，轉往彭佳嶼北方近海，持續亂繞頻繁進出我12浬線長達5天，經本報12日獨家披露航跡後，同日下午1時起駛離原船位。（資料照）

    2025/01/12 22:56

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪喀麥隆籍「SHUNXING39（音譯順興39）」切斷基隆近海國際海纜後「關機」逃逸，蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪日前則在我本島北部近海異常繞行被海巡關切後，轉往彭佳嶼北方並持續以「西南─東北向」進出我12浬線繞行5天，被本報獨家披露航跡後，自今天下午1時起已離開繞行位置，截至晚間8時36分，持續沿我12浬線外圍，朝西南方向航行。

    涉嫌切斷基隆港外海國際電纜的中國權宜輪路「順興39」，已將船上至少2套船舶自動識別系統（AIS）關閉失蹤。不過，據AIS資料，同樣航跡可疑的寶順輪，自6日被我國海巡關切，聲稱「主機故障已修復」後，轉往彭佳嶼北方近海，持續以「西南─東北向」進出我12浬線來回繞行長達5天，總里程約達311浬（約575公里）、平均航速不足3節。

    經本報今獨家披露其航跡後，寶順輪今下午1時起轉向西南西駛離原位，截至今晚8時36分，船位已達距北海岸約24海里（約44公里）處，持續在我12浬線外圍，朝西南方向直航。

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