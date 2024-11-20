中央全額補助金門3000萬元 救災機器人首度曝光

救災機器人首度在金門亮相。（記者吳正庭攝）

2024/11/20 00:15

〔記者吳正庭／金門報導〕消防署長蕭煥章今天前往金門，主持全額補助3000萬元的救災機器人暨空拍機啟用典禮；救災機器人也首度亮相。蕭煥章說，救災應著重地方化，各地依災害類型不同，強化在地消防救災量能，善用科技輔助救災，強化消防人員安全，提升國際競爭力。

金門消防局表示，救災機器人、無人機2機4組共3000萬元全額補助，讓地方深感中央對第1線消防人員安全的重視，更對縣府財政有很大助益。

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消防局指出，首度在金門亮相的救災機器人，可操作拖拉28噸重的水庫車，並越過坡度20度的障礙面，最大射水流量達每分鐘4800公升，具備自我降溫撒水頭，還有無線即時傳輸火場畫面、5用氣體偵測及數據回傳功能。

另外，熱顯像空拍機具備紅外線與可見光同步顯示、雙畫面切換、即時監看回傳及攝錄影功能，無風環境續航約25分鐘，最大抗風約6級，還具備前後左右自主避障等多種功能。可以讓消防人員在救災現場資訊不明時，先運用無人空拍機偵查災害範圍及受損程度，再以救災機器人進入危險現場執行火場監看、防止延燒、滅火攻擊等任務，降低消防人員進入高危險火災環境意外發生。

消防署長蕭煥章說，台灣的消防訓練、消防救災早為世界肯定，台灣隊去年遠赴土耳其地震救災，因為台灣隊提前抵達災區，暫代執行救災協調分配任務，等到第2天美國隊接手時，對於台灣隊的救災訓練及能量感到驚訝，同時表達高度肯定。

他說，兩岸交流越趨頻繁，台灣已有足夠能力將消防的軟實力、救災能量展示在國人，甚至是從對岸到台灣的遊客面前，讓他們知道，台灣在人道救援方面是很有實力，不可輕忽的。

蕭煥章說，這幾年金門縣消防局的表現，是全國的典範，此次為金門採購的空拍機1架造價約100萬元，擁有世界最先進的空拍功能。

金門縣副縣長李文良說，只要是消防署有任何的規劃需要用到金門，金門都很願意配合，絕不會讓行政院，不會讓消防署漏氣。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允向蕭煥章請命，「盼也能同時照顧連江縣（馬祖）」，並幽默的「提醒」蕭煥章，感謝添置4組救災機器人給金門，但金門「有5個鄉鎮」。

救災機器人可拖拉28噸重的水庫車，並越過坡度20度的障礙面，還具備自我降溫撒水頭。（記者吳正庭攝）

消防署為金門採購的空拍機一架造價約一百萬元。（記者吳正庭攝）

消防署長蕭煥章（左一）向行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左二）、金門縣副縣長李文良（右二）、縣消防局長呂英華（右一）說明救災機器人功能。（記者吳正庭攝）

消防署長蕭煥章說，台灣隊去年前往土耳其協助地震救災，台灣的消防救災早為世界肯定。（記者吳正庭攝）

消防署全額補助金門添置三千萬元消防救災利器，金門最資深女議員許玉昭，即使腳扭傷也到場為打火弟兄加油。（記者吳正庭攝）

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