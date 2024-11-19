台北音樂節遠赴台南徵人？ 在地攤商怒：不是第一次了！

詐騙集團假借台北出口音樂節名義，在臉書社團發布虛假徵才訊息，誘導民眾提供帳戶或個資洗錢，警方提醒勿輕信網路徵才，避免淪為詐欺共犯。（記者王捷攝）

2024/11/19 23:27

〔記者王捷／台南報導〕台北的音樂節在台南徵人？有詐團以「出口音樂節」名義，在臉書社團散布「假徵人詐騙」訊息，被安平老街商圈店家發現後，警方警告，此類詐騙常利用虛假招募資訊，誘導受害者提供帳戶或淪為詐欺共犯，民眾應保持警惕。

台北出口音樂節是由台北捷運公司主辦的年度音樂盛會，12月7日在捷運中山站與雙連站間的爵士廣場舉行，邀請了包括告五人、芒果醬、大象體操等知名樂團及歌手接力演出，可透用「台北捷運Go」App索票。

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不過疑似有詐團利用音樂節的名義，在網路上散布假訊息，聲稱要在台南安平國中應徵工作人員，7小時有2000元報酬，警方指出，這種詐騙模式，都用招募臨時工作人員為誘餌，吸引民眾應徵，附高薪和活動福利等誘人條件，騙取被害人的帳戶用來轉入、轉出詐騙贓款來洗錢，導致被害人成為詐欺共犯。

安平老街商圈的店家發現「假徵人」的詐騙訊息，詢問安平國中，卻發現學校根本沒舉辦相關活動，阿水伯手工包子的老闆李雲郁說，不只這次音樂節的活動被利用，安平的臉書社團常看到類似詐騙，詐團利用節日、台南的活動增添可信度，詐騙個人帳戶。

實際留言跟詐團接觸，果然詐團成員要求先加LINE應徵，通常應徵工作人員都會有簡單面試與填寫個資，但詐團一開口就稱當天工作的薪水用轉帳，暗示要先提供帳戶，一旦詐團被懷疑，又改口要留個資。

警方指出，這些資料如果流出，會被詐團利用，網路上不要隨意留下個資，要仔細審核徵才資訊，對來路不明的活動、線上職缺一定要提高警覺，如果帳戶被用來洗錢，未來恐會成為詐欺共犯。

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