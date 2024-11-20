北市和平天橋開拆 護橋團體嗆施工不合格要檢舉

2024/11/20 01:30

〔中央社〕北市和平新生天橋19日晚間11時正式開拆，護橋團體持續以旗幟及短講呼籲懸崖勒馬，高喊「不要再拆了」，並指出工人安全配備不合格、會吵到孕婦等要求勞檢。

台北市政府宣布，和平新生天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤；工務局新建工程處表示，將利用19日至30日夜間11時至隔日6時交通離峰時間施工並進行交通管制。

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19日晚間11時正式開拆前，護橋團體先在大安區公所前集合並讓民眾發言，台灣空間規劃設計產業公會理事長蘇伯昇說，抗議到現在從來沒收到市府說要召開協調會，希望不要暴力強拆；台北科技大學助理教授陳盈棻說，蔣市府不到兩週決議強拆，團隊將持續進行相關活動，希望激起社會反思。

11時後護橋發起人林玟君帶領喊口號「當強拆成為事實，文化空洞就是結果」，聲援民眾手持「守護和平橋」、「保護城市文化記憶 告別粗暴蔣萬安」等旗幟與標語繞行天橋。

工程進行間護橋團體持續短講，並多次高喊「不要再拆了」，指出施工工人沒有安全圍籬、沒有安全帶、焊接作業沒有護目鏡，違反職業安全衛生法，新工處無人在場監工，將於明天找勞動檢查。

護橋團體說，拆除的橋段位於婦幼診所旁，裡面都是產婦跟嬰孩，「這樣施工真的沒問題嗎」；且現在行人友善設施還沒看到，依此路口車流量，即便綠燈秒數增加讓行人有更長時間過馬路，也一定會造成回堵，屆時人車爭道狀況只會多不會少；市府說天橋使用率低，卻也沒提出增加使用率的方案。

目前工程持續進行中，護橋團體未散，警方持續在現場應變。（編輯：洪(啟)原）1131120

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