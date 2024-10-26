大巨蛋漏水源自於柯市府「消光」工程？ 蔣萬安要求遠雄10月底前解決

台北大巨蛋啟用以來漏水狀況頻傳，今（26日）更傳出，漏水的主因是2019年柯文哲市府要求大巨蛋外觀「消光」，腐蝕屋頂接縫所致。（資料照）

2024/10/26 13:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋啟用以來漏水狀況頻傳，今（26日）更傳出漏水的主因是2019年柯文哲市府要求大巨蛋外觀「消光」，腐蝕屋頂接縫所致。對此，台北市長蔣萬安今回應，不管漏水原因如何，一定強烈要求遠雄落實10月底前全面解決漏水。

今有媒體報導，2019年大巨蛋正施工中，當時屋頂反射陽光，導致鄰近的光復國小受到光害影響，雖材質反射符合法規，但柯市府要求蛋體要「消光」，結果造成屋頂接縫被消光塗料腐蝕而漏水。

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蔣萬安今出席台北市立動物園110週年園慶活動，會前受訪表示，不管漏水的原因如何，他都要求體育局一定強烈要求遠雄落實當時的承諾，在10月底以前完成各項漏水的改善工程；如果在10月31日之後還是有漏水的情形，依照合約相關的規定，將每天開罰10萬元，這是市府非常堅定的立場。

體育局表示，大巨蛋為BOT案，興建設計、工法、用材均由遠雄巨蛋公司全權決定、施作、驗收，建築完成後，也應當負起維護管理之責，確保大巨蛋場館完善安全，體育局依法行政立場不變，若大巨蛋於10月31日後仍發生漏水情事，將依合約對遠雄開罰。

遠雄表示對漏水原因不回應，相關問題不多做評論。

台北市長蔣萬安26日出席台北市立動物園建園110周年慶生活動，會前受訪。（記者廖振輝攝）

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