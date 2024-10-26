為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中公車司機拒載還嗆「沒舉手就踹下車」 中女中學生怒爆料

    台中女中學生在臉書爆料，公車司機嗆沒舉手攔車就拒載，沒舉手的敢上車就踹下去。（翻攝自臉書）

    台中女中學生在臉書爆料，公車司機嗆沒舉手攔車就拒載，沒舉手的敢上車就踹下去。（翻攝自臉書）

    2024/10/26 08:01

    首次上稿 10-25 21:37
    更新時間 10-26 08:01

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中女中學生在臉書「靠北中女中」投訴，前天被525路下午5點20分發車的中鹿客運拒載，竟是公車司機前一天在車上說，「只有有舉手攔車的人才可以上車，沒舉手的不准上車」，還嗆，「沒舉手的人上車，被門夾到就自己負責」、「沒舉手的敢上車我就把你踹下去。」

    對此，有中女中學生也說，當時只有一名居仁國中的學生舉手，這名學生上車之後，我們後面還有一票學生要等（上車），他就把門關起來就開走了；也有學生說，在公車上有聽到司機廣播，隔天就這樣做了。

    學生說，昨天等上那部公車時發現車門關起來，才意識司機有說過，因此之後等該路公車還會舉手。

    其他公車路線公車司機對此則說，學生搭車人多，如果要上車的人先舉手，可以讓司機心裡有個底。也有司機說，有的車站不是只有一輛公車停靠，搭車民眾有舉手上車後，如果看到沒有人，就會關門開車，如果還有人上車，如果被車門夾到，怎麼辦？

    中鹿客運：未查到嗆踹下去 記過懲處

    中鹿客運回應，檢視行車影像，司機有說，「上車要舉手，沒舉手不會載客」，但對於學生投訴指司機廣播要把沒舉手上車的踹下去，並未查到類似言論，至於學生機不讓同站沒舉手的乘客上車，並不妥當，已經召回司機溝通，記過懲處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播