台中公車司機拒載還嗆「沒舉手就踹下車」 中女中學生怒爆料

台中女中學生在臉書爆料，公車司機嗆沒舉手攔車就拒載，沒舉手的敢上車就踹下去。（翻攝自臉書）

2024/10/26 08:01

首次上稿 10-25 21:37

更新時間 10-26 08:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中女中學生在臉書「靠北中女中」投訴，前天被525路下午5點20分發車的中鹿客運拒載，竟是公車司機前一天在車上說，「只有有舉手攔車的人才可以上車，沒舉手的不准上車」，還嗆，「沒舉手的人上車，被門夾到就自己負責」、「沒舉手的敢上車我就把你踹下去。」

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對此，有中女中學生也說，當時只有一名居仁國中的學生舉手，這名學生上車之後，我們後面還有一票學生要等（上車），他就把門關起來就開走了；也有學生說，在公車上有聽到司機廣播，隔天就這樣做了。

學生說，昨天等上那部公車時發現車門關起來，才意識司機有說過，因此之後等該路公車還會舉手。

其他公車路線公車司機對此則說，學生搭車人多，如果要上車的人先舉手，可以讓司機心裡有個底。也有司機說，有的車站不是只有一輛公車停靠，搭車民眾有舉手上車後，如果看到沒有人，就會關門開車，如果還有人上車，如果被車門夾到，怎麼辦？

中鹿客運：未查到嗆踹下去 記過懲處

中鹿客運回應，檢視行車影像，司機有說，「上車要舉手，沒舉手不會載客」，但對於學生投訴指司機廣播要把沒舉手上車的踹下去，並未查到類似言論，至於學生機不讓同站沒舉手的乘客上車，並不妥當，已經召回司機溝通，記過懲處。

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