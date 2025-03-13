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    新北環狀線未按圖施作遇強震釀禍 監院糾正雙北捷運局

    監察委員趙永清（左）、葉宜津（中）13日就捷運環狀線震損案通過糾正，並由調查官毛昭綱（右）以簡報方式公布調查結果。（記者劉信德攝）

    監察委員趙永清（左）、葉宜津（中）13日就捷運環狀線震損案通過糾正，並由調查官毛昭綱（右）以簡報方式公布調查結果。（記者劉信德攝）

    2025/03/13 14:44

    〔記者謝君臨／台北報導〕去年花蓮0403強震，導致新北捷運環狀線板新站至橋和站及景平路段，連接鋼箱梁與橋墩的盤式支承損壞。監委趙永清、葉宜津調查發現，嚴重災情肇因於施工單位中華工程未按圖施作，將調坡板銑穿，致插銷跳脫，造成軌道93公分位移，嚴重影響公共安全及大眾運輸。監察院通過糾正雙北市政府捷運局，且新北捷運局應依契約求償，並依法追究其因未按圖施工致生公共危險之責。

    花蓮縣壽豐鄉去年4月3日發生芮氏規模7.2強烈地震，導致新北環狀線板新站至橋和站間及景平路段，連接鋼箱梁與橋墩的盤式支承損壞，造成11處鋼箱梁錯位、軌道變形、139項設施受損，以及板橋站至中和站之間無法營運。

    趙永清、葉宜津今與調查官毛昭綱共同舉行記者會，指出本案施工單位、設計單位、監造單位、主辦機關，乃至於主管機關，均有程度不一的缺失。趙表示，本次調查敲響了台灣在公共安全及結構安全方面的警鐘，值得所有國人共同關注。

    2位監委表示，本案關鍵在於中華工程公司未按圖施工，任意將調坡板銑穿，使插銷上方留有贅餘空間，導致在強震作用下，插銷向上跳躍進入贅餘空間，使得插銷底部脫離支承上、下盤的交界面，進而喪失抗剪能力，釀成巨災。北市捷運局身為工程主辦機關，未盡施工督導及履約管理之責。

    調查發現，設計單位台灣世曦工程顧問公司未慮及該處有明顯場址效應（Site effect），且反應譜分析不能反映當地地震實況，應採歷時分析法與反應譜分析交叉比對。另，北市捷運局身為工程主辦機關且自辦監造，卻疏於注意，未對國內首次採用的疊式高架橋梁進行結構外審，及時發現設計圖說的潛在風險。

    2位監委指出，監造單位北市捷運局未依工程會規定，就施工完成後即無法目視查看的關鍵隱蔽作業點，訂定「檢驗停留點」，辦理施工抽查作業；也未派員全程監督隱蔽部分或其他影響結構安全部分。另未針對「隱蔽部分之施工項目」，先行查驗或檢驗該隱蔽部分，並記錄存證。

    另外，毛昭綱說，新北環狀線中原站於設計階段規劃有地震儀，卻僅安裝於車站月台層兩端，用以記錄高架結構在地震力作用下的系統反應資料，未於地面設置自由場地震儀，錯失本次能確切反映工址設計的實測地震紀錄，殊為可惜。

    葉宜津表示，其實地震儀最主要的功能，是作為地震時捷運是否停駛的參考和判斷，「可是它沒有開，設了不開地震怎麼判斷？若有開就可以知道場址效益有多大，作為後來參考之用。」她說，該次地震造成93公分軌道位移，感謝上帝當時沒有車經過，交通部應當引以為戒看待此事，作為之後案件參考。

    監察委員趙永清（左）、葉宜津（右）13日就捷運環狀線震損案通過糾正，並以簡報方式公布調查結果。（記者劉信德攝）

    監察委員趙永清（左）、葉宜津（右）13日就捷運環狀線震損案通過糾正，並以簡報方式公布調查結果。（記者劉信德攝）

    監察委員趙永清（左）、葉宜津。（記者謝君臨攝）

    監察委員趙永清（左）、葉宜津。（記者謝君臨攝）

    調查官毛昭綱。（記者謝君臨攝）

    調查官毛昭綱。（記者謝君臨攝）

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