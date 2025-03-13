中國通過《反分裂國家法》明將滿20周年，賴清德總統今召開國安高層會議。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 13:56

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中國《反分裂國家法》滿20周年前夕 賴清德就5大威脅提17項因應

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〔記者陳昀／台北報導〕中國通過《反分裂國家法》明將滿20周年，賴清德總統今召開國安高層會議，據了解，會中就中國對台5大威脅共提出17項因應策略，橫跨國安與行政部門全面性精進、推動國安法制工作，讓過去在模糊地帶、無法可管的在台協力者行為有法可罰，這也是對應國際上各民主國家再加嚴對中滲透管制的趨勢，保護各行各業、各群體不受中共脅迫。

據了解，此次國安高層會議並非為單一事件或針對特定日子，早在農曆年前就已規劃，國安高層會議歷次主題，皆是在總統與國安、行政團隊針對國內外情勢的持續盤整及掌握下，預先設定議題並經長時間籌備下召開，並非臨時起意，而是因應整體局勢有節奏推進。上次國安高層會議賴總統揭示新的一年優先推動三大工作，其中一項就是「推動國安法制改革」已為此次國安高層會議主題「因應中國統戰滲透」埋下伏筆。

據悉，這場國安高層會議討論中國對台灣5大威脅，並提出17項因應策略，橫跨國安與行政眾多部門，是全面性精進與推動國安法制工作，讓過去在模糊地帶、無法可管的在台協力者行為，未來有法律規範可罰，同時也廣納宗教交流、立委、藝人文化工作者、村里長等進入規範之中。

據透露，這也是對應國際上各民主國家都再加嚴對中滲透管制的趨勢，一來政府藉由法制工作進行公眾溝通，與台灣社會共同凝聚對國家安全的共識及界線；二來保護各行各業、各群體都不受中共脅迫，並透過提升本土文化競爭力，演藝工作者無需輸誠，並從各方面強化學生對中國統戰識讀教育，深化青年辨識認知作戰能力，同時在陸海空刑法增訂「對敵人效忠表示」罰責，不容軍人對國家忠誠義務有半分灰色地帶等，建構國家安全網絡。

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