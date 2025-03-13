為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中橫公路落石 58歲曾姓男子遭落石擊中受傷

    中橫便道落石砸傷曾姓男子，落石有 50X30X15公分大小，致曾男左手擦傷。 （公路局提供）

    中橫便道落石砸傷曾姓男子，落石有 50X30X15公分大小，致曾男左手擦傷。 （公路局提供）

    2025/03/13 14:21

    〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道今天中午12點通行班次，車隊行經便道12K處遭遇落石，其中58歲曾姓民眾駕駛小客車遭落石擊中，左手擦傷，經車隊隨車保全確認傷患意識清醒可自行移動，隨即由保全護送到谷關管制站，並由谷關消防分隊出勤救治，包紮後送往東勢農民醫院。

    公路局表示，近日鋒面侵襲，今日中午班次出發前雖確認雨量尚在便道管理值內，但車隊仍遭遇無預警落石擊中車輛後，谷關工務段為顧及用路人安全，隨即通報地方群組發布消息取消今天下午4點半及明天上午7點通行班次，並於明日早上進行落石處邊坡安全檢視。

    公路局呼籲用路人，近日多有鋒面侵襲台灣，山區道路易發生落石、崩坍，請用路人事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。公路總局祝您行車平安。

    車被落石砸中，駕駛座車門毀損。（谷關工務段提供）

    車被落石砸中，駕駛座車門毀損。（谷關工務段提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播