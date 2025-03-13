中橫公路落石 58歲曾姓男子遭落石擊中受傷

中橫便道落石砸傷曾姓男子，落石有 50X30X15公分大小，致曾男左手擦傷。 （公路局提供）

2025/03/13 14:21

〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道今天中午12點通行班次，車隊行經便道12K處遭遇落石，其中58歲曾姓民眾駕駛小客車遭落石擊中，左手擦傷，經車隊隨車保全確認傷患意識清醒可自行移動，隨即由保全護送到谷關管制站，並由谷關消防分隊出勤救治，包紮後送往東勢農民醫院。

公路局表示，近日鋒面侵襲，今日中午班次出發前雖確認雨量尚在便道管理值內，但車隊仍遭遇無預警落石擊中車輛後，谷關工務段為顧及用路人安全，隨即通報地方群組發布消息取消今天下午4點半及明天上午7點通行班次，並於明日早上進行落石處邊坡安全檢視。

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公路局呼籲用路人，近日多有鋒面侵襲台灣，山區道路易發生落石、崩坍，請用路人事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。公路總局祝您行車平安。

車被落石砸中，駕駛座車門毀損。（谷關工務段提供）

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