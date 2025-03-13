中華郵政大當機 ATM領錢卻不吐鈔民眾傻眼

中華郵政系統發生異常，導致櫃台與自動櫃員機無法正常運作。（記者林志怡攝）

2025/03/13 13:20

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政系統今日上午驚傳系統當機，民眾在郵局辦理臨櫃業務或在ATM領錢時無法作業，也有民眾在ATM領錢扣款，機台卻未吐鈔的情況。對此中華郵政公司總經理江瑞堂表示，初步推測系統異常雨中華電信網路骨幹有關，且以北部災情較嚴重，障礙仍在排除中，比較急的民眾可以離線方式處理。

江瑞堂指出，今日大約11時34分中華郵政系統發生異常並接獲通報，以北部問題較嚴重，實際原因仍待調查，但初步推測可能與中華電信網路骨幹異常有關，目前相關問題仍在持續排除中。

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對於民眾反映在機台異常期間提領的款項，從帳戶內有扣款、機台卻沒有吐鈔一事，江瑞堂說，待系統修復後就會正常結算款項，民眾提領卻未取得現金的金額，也會回充到帳戶內，請公眾不用擔心，但目前還無法掌握確切的修復時間。

江瑞堂說，系統異常期間，民眾可能無法透過機台或郵局系統進行交易，需要等候較長時間，民眾若有急需，可以先採離線作業方式解決。

針對今日全區全區網路不穩定，影響全區窗口作業及ATM，中華郵政表示最深歉意，公司已積極尋找原因，至於同時間中華電信的機房執行設備異動是否為這次系統異常主因，也已同步請中華電信處理中。

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