涉酒後長期性侵女兒被求處重刑 北捷警隊分隊長自殺身亡

曾任北捷警小隊長涉8年性侵女兒348次，前年士院首度開庭。（資料照）

曾任職台北捷運代理分隊長的男子，因酒後長期性侵女兒被法院求處重刑。這名分隊長11日晚間被家人發現在租住處輕生死亡，現場未發現遺書。警方排除有他殺等嫌疑，全案現由家屬處理後續事宜中。

該名分隊長的女兒前年在友人陪同下赴台北市婦幼警察隊報案，指控擔任台北捷運警察隊代理分隊長的小隊長父親長期性侵她。北捷警隊得知後立即將他作停職處分，接受調查。

全案經士林地檢署偵結，指出該名分隊長8年來對女兒性侵達348次，依「對未滿14歲之女子為性交罪」、「對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」、「利用權勢或機會為性交罪」，共348個罪起訴。

該名小隊長早年任職台北市保安警察大隊，多年前轉調至北市捷運警察隊，並在捷警隊服務超過10年；2023年7月起代理捷警隊某分隊的分隊長。

據了解，該名小隊長過往常常喝完酒後返家，對自己當時未成年的女兒毛手毛腳，甚至藉酒意性侵女兒；女兒成年後了解相關法律，去年才在朋友陪同下前往婦幼隊報案，說出自己未成年被父親性侵的遭遇。警隊同仁曾指小隊長平日工作表現普通，在外與人發生不少糾紛。

士林地檢署當時偵結考量全案涉及家人間的性犯罪，未詳細說明起訴理由。但據悉，這名父親首度犯案時間點是在2010年間，當時女兒尚未滿14歲，其犯行持續長達8年，直至2017年為止；士檢認父親戕害女兒的性自主權，並嚴重影響女兒身心發展，起訴同時請法院依「兒童及少年福利法與權利保障法」加重其刑2分之1。

