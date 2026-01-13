明清晨急凍下探個位數！白天溫度回升 下波冷氣團曝光

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

明天週三（14日）清晨各地偏冷，部分地區氣溫降到個位數，白天起大陸冷氣團減弱、溫度回升，導致日夜溫差大，桃園以北、宜蘭留意局部短暫雨。中央氣象署預報，週末降雨機會增加，下週二大陸冷氣團報到，各地溫度再下降。

預報員曾昭誠指出，週三到週五台灣環境偏乾，大多數地區多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。週末兩天因為南方有低壓系統靠近菲律賓，連帶影響台灣地區水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

下週一東北季風增強，週二大陸冷氣團南下，迎風面桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，今天到週五日夜溫差大，夜晚、清晨落在13至17度，白天22至25度，中南部部分地區可達25至28度；週三早晚北部、中部近山區及河谷地區氣溫有機會降至10度以下。

下週一北部、宜蘭白天高溫降到18到20度；週二中南部開始降溫，北部、宜蘭白天到入夜逐漸降溫至13、14度。

至於南方海面低壓發展情況，曾昭誠說明，會持續觀察它至週末期間靠近菲律賓的過程，是否有進一步發展為熱帶性低氣壓及颱風的可能；即便生成颱風，也不易靠近台灣。依據氣象署資料，目前尚未有一月颱風侵台紀錄。

曾昭誠提醒，週四及週末兩天清晨，中南部易有局部霧或低雲影響能見度；週五及週六花東沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪出現機會，請民眾注意。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

