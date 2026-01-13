為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明清晨急凍下探個位數！白天溫度回升 下波冷氣團曝光

    2026/01/13 17:42 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    明天週三（14日）清晨各地偏冷，部分地區氣溫降到個位數，白天起大陸冷氣團減弱、溫度回升，導致日夜溫差大，桃園以北、宜蘭留意局部短暫雨。中央氣象署預報，週末降雨機會增加，下週二大陸冷氣團報到，各地溫度再下降。

    預報員曾昭誠指出，週三到週五台灣環境偏乾，大多數地區多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。週末兩天因為南方有低壓系統靠近菲律賓，連帶影響台灣地區水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    下週一東北季風增強，週二大陸冷氣團南下，迎風面桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    溫度方面，今天到週五日夜溫差大，夜晚、清晨落在13至17度，白天22至25度，中南部部分地區可達25至28度；週三早晚北部、中部近山區及河谷地區氣溫有機會降至10度以下。

    下週一北部、宜蘭白天高溫降到18到20度；週二中南部開始降溫，北部、宜蘭白天到入夜逐漸降溫至13、14度。

    至於南方海面低壓發展情況，曾昭誠說明，會持續觀察它至週末期間靠近菲律賓的過程，是否有進一步發展為熱帶性低氣壓及颱風的可能；即便生成颱風，也不易靠近台灣。依據氣象署資料，目前尚未有一月颱風侵台紀錄。

    曾昭誠提醒，週四及週末兩天清晨，中南部易有局部霧或低雲影響能見度；週五及週六花東沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪出現機會，請民眾注意。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播