伊朗政權完了! 德國總理：全球正見證「末日」倒數

在美國總統川普針對伊朗政府血腥鎮壓示威活動，多次發出嚴厲警告之際，德國總理梅爾茨13日表示，伊朗政權時日無多，全世界正目睹其「末日」。

《彭博》13日報導，梅爾茨13日在印度訪問期間，向記者談到伊朗問題，他說，「當一個政權只能仰賴透過暴力來維持其權力，實際上已經完了」，「我相信，我們正在目睹這個政權的最後幾天和幾週」。

伊朗這波示威已經延燒數週，彭博報導，示威一開始是因對貨幣貶值、經濟惡化的不滿，但是目標已經愈加轉向執政當局，已對伊朗政權構成1979年以來最大挑戰。儘管伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）政權之前也曾經歷過示威，但是目前這波示威仍在持續蔓延，過去這個週末吸引數萬人加入。

美國總統川普11日表示，伊朗領導階層尋求會談，正在安排會面，不過，他說仍在考慮可能的選項，「可能得在會面之前採取行動」，並且暗示正與盟邦協調。川普12日發文，警告會對和伊朗做生意的國家，施加25%的關稅，進一步升高對德黑蘭政府的壓力。

同時，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）12日表示，外交仍是川普的首要選項，不過，若有必要，川普也「不怕」採取軍事行動，「空襲是這名三軍統帥的眾多選項之一」。

梅爾茨13日表示，「人民現在正奮起反抗這個政權」，世界各國外交部長正保持密切聯繫，確保「伊朗能過渡到民主的合法政府」。

