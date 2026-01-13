為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不只嘴砲！德政壇施壓：將伊朗「革命衛隊」列恐怖組織、凍結資產

    2026/01/13 18:11 編譯陳成良／綜合報導
    德國總理梅爾茨先前與英法領袖發布的聯合聲明被批評缺乏具體措施，導致他在訪印期間必須展現更強硬的姿態。（彭博）

    德國總理梅爾茨先前與英法領袖發布的聯合聲明被批評缺乏具體措施，導致他在訪印期間必須展現更強硬的姿態。（彭博）

    德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）13日雖公開斷言伊朗政權時日無多，但這番強硬言論的背後，其實面臨著國內巨大的政治壓力。據《德國之聲》（DW）報導，德國政壇與外交專家批評政府反應「太溫馴」，正跨黨派推動實質的「核彈級制裁」：要求將伊朗政權的支柱「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）列入歐盟恐怖組織名單，並全面凍結伊朗官員在歐洲的資產。

    針對15萬大軍 德政壇籲列「恐怖組織」

    擁有約15萬兵力的革命衛隊，不僅是伊朗政權的軍事核心，更掌控國家經濟命脈。德國聯邦議院外交委員會主席拉謝特（Armin Laschet）向媒體強調：「必須加強對政權精英的制裁，讓領導層明白：以暴力、酷刑和謀殺壓迫人民者將面臨後果。」

    綠黨籍副議長努里普爾（Omid Nouripour）也呼籲，德國政府不能再採取「觀望」態度，必須結束沉默，直接與伊朗反對派建立聯繫。

    支持川普戰術？ 德外交部：歡迎星鏈介入

    除了制裁，德國在科技戰上也罕見與美國川普政府採取一致立場。針對伊朗斷網鎮壓，美國總統川普曾提議利用馬斯克的「星鏈」（Starlink）衛星網路協助示威者。對此，德國外交部發言人吉瑟（Martin Giese）明確表態：「任何能夠繞過政權、實現網路接入的措施，我們都表示歡迎。」

    報導分析，梅爾茨先前與英法領袖發布的聯合聲明被批評缺乏具體措施，導致他在訪印期間必須展現更強硬的姿態。此外，社民黨（SPD）外交專家阿赫梅托維奇（Adis Ahmetovic）更要求內政部，應立即暫停將難民遣返伊朗，以保護人權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播