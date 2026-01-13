不到5年已選7次！保加利亞最大政黨聯盟拒組閣 擬再全國大選

保加利亞看守總理熱利亞茲科夫已表態拒絕籌組新政府。（路透）

保加利亞看守總理熱利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）去年12月在以Z世代為主體的示威浪潮下請辭。當地媒體報導，熱利亞茲科夫已拒絕總統拉德夫（Rumen Radev）12日提出的組閣要求，意味著該國可能要舉行2021年以來第8場國會選舉。

保加利亞媒體「BTA」新聞報導，熱利亞茲科夫所屬的「歐洲發展公民黨」（GERB）與「民主力量聯盟」（SDS）組成的中間偏右政黨聯盟為國會最大勢力，以缺少建立穩定多數的支持為由婉拒籌組新政府要求後。拉德夫將改徵詢第二大勢力「我們繼續變革－民主保加利亞」（PP-DB），但預料接受可能性不高。依照憲法，拉德夫接著將指定一個政黨負責組閣，若沒有黨派能取得國會多數，便會解散議會並舉行大選。

保加利亞長年飽受貪腐困擾，被「國際透明組織」列為最貪腐歐盟成員國之一。去年11月底政府提出增稅預算草案，引爆Z世代長期積累的不滿，大規模抗爭迫使熱利亞茲科夫宣布三黨少數聯合政府總辭，成為歐洲首個不敵Z世代抗爭而倒台的政府。

保加利亞雖依照規劃於1日加入歐元區，仍需要一個穩定的政治體制，才能加速利用歐盟資金改善基礎建設、吸引外國投資並根絕國家的貪腐弊病。

