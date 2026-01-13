為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑買虛幣陷詐與車手扭打死守300萬 轎車自撞騎樓2嫌逃逸

    2026/01/13 18:00 記者陸運鋒／新北報導
    莊男帶著300萬元現金，在新北市新店捷運七張站轎車上交易時，與2名男子爆發肢體衝突，導致轎車失控撞上騎樓梁柱，所幸保住300萬元。（記者陸運鋒翻攝）

    莊姓男子疑似落入投資虛擬貨幣陷阱，他在今天下午捧著300萬現金，在新北市新店捷運七張站轎車上，與2名男子進行交易，期間雙方爆發肢體衝突，導致轎車失控撞上騎樓梁柱，2嫌隨即跳車逃逸，所幸莊男成功保住300萬元，而警方獲報趕抵後，已將莊男帶回了解事發原因，同時追查2嫌下落。

    新店警分局調查，新店捷運七張站外今天下午2時許，發生一起轎車自撞事故，車內2名男子隨即棄車逃離現場，留下年約30多歲的莊姓男子，警方趕抵後，先協助多處擦挫傷的莊男就醫，並帶回釐清案情。

    警方初步了解，莊男原本打算購買虛擬貨幣，因此帶著300萬元現金，與2名男子相約捷運七張站外交易，但莊男上了對方的轎車後，對方一直無法順利將虛擬貨幣轉入，莊男懷疑遭到詐騙想離去，但遭到對方阻止爆發扭打，導致轎車失控撞擊北新路二段騎樓梁柱。

    警方指出，目前已帶回被害人莊男持續釐清案情，而遭詐300萬元款項未被取走，已成立專案小組並調閱相關監視器，持續追查2名嫌犯身份，並積極查緝到案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

