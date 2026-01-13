為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屏東長治倉庫火警 疑「電土」釀禍

    2026/01/13 17:28 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣長治鄉傳出倉庫火警，火勢一度猛烈。（讀者提供）

    屏縣長治鄉傳出倉庫火警，火勢一度猛烈。（讀者提供）

    屏東縣長治鄉水源路一處倉庫，今（13）日下午3點多傳出火警，濃煙直竄天際，遠處就能看見，附近還有民眾聽到爆炸聲響，屏縣消防局據報出動13車24人前往搶救，所幸人員及時撤出，4點30分火勢撲滅。初步了解，可能與用來催熟水果的「電土」有關。

    屏東縣消防局今天下午3點17分接獲屏東縣長治鄉水源路火警，出動長治、鹽埔、龍泉、屏東、麟洛分隊、特搜大隊及第一大隊，共13車24人前往，3點24分到達現場立即佈水線搶救，現場位繁華國小對面，為店家後方堆放紙箱，以及木瓜等農產品的倉庫，火勢一度猛烈，鐵皮屋頂幾乎要被燒垮，還有民眾著急的幫忙拉水線，氣氛緊張。

    所幸火警發生時民眾均已撤出，無人員受困受傷，火勢在4點7分受到控制，4點30分熄滅進行殘火處理。據了解，現場有棉被以及用來催熟木瓜的「電土」，電土主要成分為碳化鈣，使用時須小心，應避免碰到水，附近也不能有易燃物。不過，起火原因仍有待火調。

    屏縣長治鄉傳出倉庫火警。（讀者提供）

    屏縣長治鄉傳出倉庫火警。（讀者提供）

    屏縣長治鄉傳出倉庫火警。（讀者提供）

    屏縣長治鄉傳出倉庫火警。（讀者提供）

    屏縣長治鄉傳火警，遠處就能看見濃煙直竄天際。（屏縣消防局提供）

    屏縣長治鄉傳火警，遠處就能看見濃煙直竄天際。（屏縣消防局提供）

    相關新聞
