國軍被中共滲透 總統宣布恢復軍法審判、軍法官回第一線

總統賴清德今就「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，會後在敞廳發表談話。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 14:20

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〔記者陳昀／台北報導〕近來台灣現退役軍人遭中共滲透情事頻傳，包括空軍爆出嚴重洩密案，雄三飛彈、國軍反制機制全賣給中國，總統府憲兵211營也疑似遭滲透，總統賴清德今就「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，會後在敞廳發表談話表示，將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

賴清德表示，數十年來，中國併吞台灣、消滅中華民國的野心，沒有一天改變過，不僅僅持續文攻武嚇，對台灣社會的統戰滲透也愈來愈嚴重。從2005年中國頒布所謂的「反分裂國家法」，把武力併吞台灣視為國家任務，到去年6月更發布所謂的「懲獨22條」，將所有不接受「台灣是中華人民共和國一部分」的所有人，都視為「懲戒」對象，作為傷害台灣人民的藉口。最近更扭曲聯大2758號決議，在在顯示出中國對台灣主權日益迫切的威脅。過去這段期間，中國更利用民主台灣的自由與多元開放，吸收黑道、媒體、名嘴、政黨乃至於現、退役軍警，在我們的內部進行分化、破壞、顛覆等活動。

賴清德指出，根據國安局報告，去年（2024年）因共諜案起訴人數共64人，是2021年的3倍之多；其中統促黨、復康聯盟黨、台灣軍政府等為中國發展叛國組織，佈建武裝力量的案例，在民主自由社會令人匪夷所思，但卻真真實實存在當前台灣社會。中國更處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人分別為15人（23%）及28人（43%），合計占共諜案比例高達66%。

國安高層會議也就中國對台5大威脅共提出17項因應策略，當中就中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面提出3項策略。賴清德說明，策略一是全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪之刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

賴清德指出，第二是進行相關配套改革，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，將在完成全部規劃及討論定案後，由國防部向社會作完整說明及溝通，讓軍事審判制度的恢復，能被社會信任及充分支持。

策略三，賴清德續指，為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範，以有效維護軍隊的紀律。

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