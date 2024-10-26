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    機車格內有紅線可以放心停？全網看傻：根本陷阱題

    網友好奇，停車格內有紅線到底能不能停。（擷取自路上觀察學院臉書）

    網友好奇，停車格內有紅線到底能不能停。（擷取自路上觀察學院臉書）

    2024/10/26 05:54

    首次上稿 10-25 23:29
    更新時間 10-26 05:54

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕機車停車格在市區通常都一位難求。有網友發文說，在路邊尋找機車格，好不容易找到一個空位，但仔細一看地板卻發現，車格內竟有紅線畫過的痕跡，原PO當下非常懊惱，不知道可不可以放心停。貼文掀起網友熱議。

    網友在臉書社團路上觀察學院發文，尋找機車停車位途中，等了老半天才發現一個空位，在準備停進去時，赫然發現停車格內竟有畫紅線，就怕停進去被警察開單。

    網友紛紛留言，「刮刮卡要刮乾淨…看看是中300、600還是1200！」、「陷阱題」、「停吧！不過有收罰單風險」、「感覺好像陷阱題」、「到時候警察還是開單，事後請車主自己去申訴註銷」、「記得先拍照，真的被開單基本上爭議會撤單」、「可以停，但要拍照佐證」。

    另外，不少網友認為是可以放心停的，「白壓紅，可以停」、「停白色在紅色上面」、「以白色為主」、「可以停，車格內的紅線已經刨除，只是刨的不乾淨」、「紅色部分已刨除，可停的」、「可以停，這是畫錯鏟掉，但沒用乾淨，其實只要外面有完整的格子，基本上都是可以停的」。

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