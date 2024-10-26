週末天氣很夏天！今5地區有短暫陣雨

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，隨著颱風遠離，週末天氣很夏天，大致為偏東風環境，預估在週日下午之後風向才會逐漸轉為偏北風，整體空氣較為暖溼。（資料照）

2024/10/26 07:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（26日）台灣附近水氣仍多，大氣環境也不穩定，基隆北海岸、東半部、南部地區及澎湖、馬祖有不定時的短暫降雨，中部以北地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，午後熱力加成之下，南部地區及中部以北山區可能有局部大雨發生，由於過去累積相當可觀的雨量，土石較為鬆軟，前往山區請務必注意自身安全。

氣溫方面，馬祖整天22到27度，台灣各地及澎湖、金門低溫24到26度，白天高溫在花東地區及澎湖28、29度，其他地區30到33度，體感溫暖微熱。

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颱風動態方面，第20號輕度颱風「潭美」，今晨2時中心位於鵝鑾鼻西南方約820公里的海面上，持續朝西方進行。至於第21號颱風「康芮」，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方約2110公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週會有北轉的趨勢。不過北轉時間仍有不確定性，氣象署持續觀察中。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，隨著颱風遠離，週末天氣很夏天，大致為偏東風環境，預估在週日下午之後風向才會逐漸轉為偏北風，整體空氣較為暖溼，由於陽光熱力作用造成熱對流發展，有機會出現午後局部雷雨的情況，甚至有些地方降雨會延續到晚間。

沿海天氣方面，因東北風偏強，今日馬祖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、澎湖及金門易有較強陣風，今日西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖易有長浪發生，昨深夜台東已觀測到3.3米的浪高，今日包含西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖持續有長浪發生的機率，浪高可達2至3公尺，沿海作業或活動請特別注意安全。。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日颱風外圍雲系影響，環境風場為偏東風，西半部擴散稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週日台灣附近風場以東北風到偏東風為主，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下週一東北季風增強，下週二至下週五受東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下週六至下下週一東北季風持續影響，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 33 26 ~ 31 26 ~ 31 24 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

第20號颱風「潭美」，今晨2時中心位於鵝鑾鼻西南方約820公里的海面上，持續朝西方進行。至於第21號颱風「康芮」，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方約2110公里的海面上，未來朝西北西前進。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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