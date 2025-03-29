03/29 各報重點新聞一覽

台電4月電價凍漲影響

2025/03/29 06:49

自由時報

台電提漲9.08%被封殺 審議會拍板 電價凍漲

電價審議會昨舉行，台電提報平均電價應調漲九．○八％，但考量國際關稅變化、地緣政治風險等引發物價波動隱憂，決議四月電價不調整，這是電價連二漲後再次凍漲。經濟部次長賴建信表示，會全力爭取追加預算、離島價差補貼、未來歲計賸餘等三大預算撥補，讓台電財務健全並穩定經營。

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調局查獲11家中企 非法在台挖角 美列黑管制的中芯 假僑外資在台設分公司

調查局二○二○年起成立專案，查緝中企非法在台從事業務活動或挖角護國群山科技人才，迄今偵辦逾百案。今年三月在台北等六個地檢署指揮下，再查獲十一家中企非法挖角，新竹縣調查站更發現，中國晶圓代工龍頭中芯國際以假僑外資名義在台設立分公司，挖角我國十餘名工程師，檢調已約談其台灣負責人到案，依違反「兩岸人民關係條例」偵辦中。

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警掃蕩竹聯幫 逮40人4收押

竹聯幫近日因幫主之爭引發紛擾，警方正嚴密注意，不容囂張黑幫挑戰公權力，事實上，該幫因違法犯行嚴重，早已被警方列為全力打擊的頭號幫派；台北市警方從去年底起，就以竹聯幫為目標進行掃蕩，三個月來抄查「仁堂」、「平堂」等多個據點，破獲電信詐欺、黑吃黑、暴力犯罪等三個集團，逮捕幫眾四十人，其中四名首惡遭收押偵辦。

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聯合報

緬甸規模7.7強震恐數千死傷 軍政府罕見對外求援

緬甸中部當地時間廿八日中午發生芮氏規模七點七強震，震央鄰近第二大城瓦城，遠在千里之外的泰國曼谷都感受到強震，造成一棟興建中大樓倒塌，至少三人死亡、八十一人被活埋。緬甸逾一四四人罹難，軍政府罕見對外求援。美國地質調查局示警，這種規模的強震恐導致數千人罹難。

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決策翻盤 電價半年內不調漲

電價政策決策大翻盤！外界原本預估今年上半年電價漲定了，未料電價審議委員會昨天決議，四月起電價不漲價，未來會請經濟部全力爭取立法院撥補電價預算，以穩健台電財務體質。

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中國時報

緬甸8.2強震 至少144死

緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，震源深度僅10公里屬極淺層地震，接壤緬甸的東南亞國家、大陸雲南省等地也超有感！此次地牛翻身，據緬甸官媒報導，已至少144人死亡、732人受傷。泰國首都曼谷一棟30層高樓也因地震倒塌，總共釀9死、50名工人僅7人逃脫，截稿前至少仍117人失蹤。

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電價凍漲 台電爭取10月補漲

經濟部28日召開電價費率審議會，台電爭取電價調漲9％，但經過2個多小時討論，最終以國際關稅與地緣風險，可能引發物價上漲為由，決議4月電價「凍漲」。對於台電虧損，經濟部表示後續爭取預算撥補、離島建設基金補貼，若立法院仍不准，台電表示，會再依成本爭取10月電價補漲。

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新竹地檢署偵辦中國艾科微電子、金泰克半導體公司，非法在台挖角高科技人才，指揮調查局分別至台北、台中、新竹等地執行搜索。（調查局提供）

北市警方掃蕩竹聯幫，逮捕幫眾40人、4首惡收押； 有多項前科的仁堂林姓份子組黑吃黑集團洗劫車手，圖為馬籍車手取款，警方蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

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