北一女校友致信校長陳智源 批區桂芝「綁架校譽」

區桂芝（中）今受訪回應各界。（記者甘孟霖攝）

2025/03/28 22:55

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝日前受中國央視採訪，批評總統賴清德定調對岸為「境外敵對勢力」，言論引發爭議。今（28日）知名作家、北一女校友丘美珍發布給北一女校長陳智源的公開信，請區桂芝不要再躲在北一女光環下傳遞「個人意見」，這樣不只是個人意見，而是綁架北一女校譽。

丘美珍今於臉書貼出公開信，信中指出自己是多年前畢業的北一女校友，女兒們也先後就讀北一女，在綠園度過難忘的成長歲月；她在陳智源上任北一女校長第一年，恰好擔任校友會刊物主編，當時就對陳智源的領導方式非常欽佩。

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不過，近日區桂芝受訪，畫面配上中英文字幕，向全球傳送，已將其「個人意見」被放大解讀為北一女全體師生及校友的意見，讓全台灣人對北一女產生誤解，也讓全世界對台灣產生誤解。

她認為，如果區自己在親友間說這番話，才能稱為個人意見，一旦對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，就不只是個人意見，而是綁架北一女校譽，意圖擴大自己影響力的惡意行為，即使同為北一女教師、學生、校友，也一樣有人贊同、反對區，至少她就不認同。

因此，她要公開呼籲，請區老師不要再躲在北一女光環下傳遞個人意見，往後如有受訪機會，請她勇敢的以自己行不改名、坐不改姓的區桂芝三個字發聲，做個「堂堂正正的中國人」，這樣，才能被歷史真真切切的記住，讓現在及未來的人對區做出中肯評價。這些提議，希望陳智源能夠回應。

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