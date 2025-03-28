梁文傑5大金句洗臉區桂芝！他讚：這男人帥爆了

陸委會副主委梁文傑。（資料照）

2025/03/28 22:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北一女教師區桂芝日前登上中國官媒《央視》，高調批評賴清德政府「去中國化」、「不該定義中國為境外敵對勢力」，引發各界譁然。陸委會副主委梁文傑昨（27日）火力全開，記者會上金句連發，直指區桂芝的說法完全配合中國黨媒口徑，痛批「不適合」。一連串犀利發言震撼輿論，民進黨立委王定宇大讚：「聽說這個男人最近帥爆了！」

王定宇在臉書PO出梁文傑受訪的影片表示，「梁文傑只是輕輕回答記者提問，舔共區桂芝就被掌風震飛…」更整理梁文傑的「五連發金句」：

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1. 中國對台灣有沒有敵意，是客觀事實，不然每天那麼多飛機飛來飛去在飛什麼？

2.中國反分裂法第七條，「可以就正式結束兩岸敵對狀態進行談判」，表示兩岸還是敵對狀態，那我們為什麼要去替他否認呢？而且是由一個高中老師去否認呢？

3.課綱少了文言文，不代表台灣學生文化素養就會差，就沒有廉恥。不讀顧炎武《廉恥》一文就沒有廉恥，那顧炎武寫出這篇文章以前的人呢？都沒有廉恥嗎？

4.文言文唸得多不代表就有品格，秦檜是個進士，他讀的文言文比你我多太多了！但還是被中國歷史上視為奸臣！

5.這些理論都是央視想要聽的，想要宣傳的，這就是為什麼我們認為這是不適合的。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「水啦！解氣」、「回答的簡潔有力帥呆了」、「最高段不帶句髒話，但又能精準打擊聽到很不舒服的人。」、「帥爆了，完全一針見血」、「很多事情是可以辯論的不是誰說了就算是！」。

北一女教師區桂芝。（記者甘孟霖攝）

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