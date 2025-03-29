「Signal門」醜聞惹怒美軍戰鬥機飛行員 痛斥「會害死人」

「Signal門」醜聞令美軍飛行員深感震驚，怒斥此舉會害死人。圖為F/A-18攻擊戰鬥機16日從美國航空母艦杜魯門號起飛。（法新社）

2025/03/29 00:16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美軍現役與退役的戰鬥機飛行員說，情報外洩已經夠糟，國防部長赫格塞斯拒絕承認不該洩漏有關美國戰鬥機飛行員何時攻擊葉門的敏感資訊，更糟。

相較於政壇上的黨同伐異，空軍基地、航空母艦待命室與基地附近社區對已紛擾一週的「Signal門」醜聞的反應，則是錯愕難安。10多名空軍與海軍戰鬥機飛行員說，《大西洋月刊》總編輯「被誤拉進」國安高層的加密通訊軟體Signal群組、以致美軍空襲葉門行動的相關訊息提前外洩，以及赫格塞斯事後堅稱披露祕密計畫沒有錯，已顛覆奉行數十年的作戰安全軍事教條。

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更糟的是，這些空軍與海軍飛行員說，往後他們坐進駕駛艙準備出任務時，再也無法確定五角大廈會注意他其安全。

「飛航安全的重點在於謙卑地了解到自己並不完美，因為人都會搞砸，會犯錯，」曾在波斯灣的航空母艦上執行過作戰任務的退役海軍F-14飛行員賈津斯基（John Gadzinski）說。「但最終你要是不認錯，就會因為太自負而害死人。」

1名不願曝光、常在中東執行任務的海軍F/A-18飛行員說，對於不需要知道的人，他們會刻意不與之分享作戰計劃，所以不會跟人分享飛行員何時會出現在目標上空……，「這會陷你的同袍組員於險境。」但根據《大西洋月刊》26日披露的Signal群聊內容，赫格塞斯在美軍空襲葉門當天上午在群聊中，多次詳述攻擊時間。

軍事行動的細節通常會嚴格保密，甚至連參與行動的軍人也會被「封口」，即任務參與者會被禁止與沒有必要知道的人交談，遑論告知其行動計劃；執行任務的飛行員若未升空，就會待在航空母艦的「待命室」裡等候，以及將所收到的指定燒掉銷毀；許多行動是在一片靜默中進行，沒有人透過無線電交談，因為這可能會被他人聽到。

前空軍戰鬥機飛行員伯克（Anthony Bourke）說，一旦洩露作戰安全時，就可能會害人喪命，「這種事情不能等閒視之。我從未見過軍中有人不知道這件事。」

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