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    海外遇災難別慌！國人記住「這2支號碼」可緊急聯絡

    緬甸強震路面滿目瘡痍。（法新社）

    緬甸強震路面滿目瘡痍。（法新社）

    2025/03/28 21:49

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今（28）日於台灣時間下午2點20分發生強震，規模後來上修到8.2，泰國等周邊國家也重創。面對突如其來的災情，國外旅遊的台灣民眾更擔心萬一遇難時該如何求救。根據外交部領事事務局在官方網站說明，國人在海外遭遇急難事故時，可撥打兩支專為海外急難救助設置的緊急聯絡專線。

    外交部早在民國98年元月1日成立「外交部緊急聯絡中心」，同步設置國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095（諧音「你幫我 你救我」）。該專線適用於國內來電；若海外人士撥打回國，則需依當地國際電話冠碼加撥+886-800-085-095，並自付國際通話費用。

    此外，民國90年設立的「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話800-0885-0885（諧音「你幫幫我、你幫幫我」），目前僅適用於22個指定國家或地區（如日本、泰國等）。該專線可由當地申請之行動電話、市話或公用電話免費撥打；若使用國內行動電話撥打，則仍需負擔國際漫遊費用。

    外交部領事事務局說，這兩項服務旨在於國人海外遭遇急難事故時，能迅速取得國家協助。無論是自然災害、意外事故或其他緊急情況，只要一時無法與駐外館處連繫，民眾均可先行撥打上述專線，由外交部緊急聯絡中心進行初步協調與支援。

    目前「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話：800-0885-0885僅適用22個國家或地區。（擷取自外交部領事事務局官網）

    目前「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話：800-0885-0885僅適用22個國家或地區。（擷取自外交部領事事務局官網）

    目前「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話：800-0885-0885僅適用22個國家或地區。（擷取自外交部領事事務局官網）

    目前「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話：800-0885-0885僅適用22個國家或地區。（擷取自外交部領事事務局官網）

    目前「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話：800-0885-0885僅適用22個國家或地區。（擷取自外交部領事事務局官網）

    目前「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話：800-0885-0885僅適用22個國家或地區。（擷取自外交部領事事務局官網）

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