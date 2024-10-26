中網瞎稱「牛頓是明朝皇子」 矢板明夫：光靠意淫無法變強國

資深媒體人矢板明夫發文指出，中國的網路上常流傳著很多光怪陸離的歷史故事，在中國網路又傳出，英國科學家牛頓（見圖）原來是明朝的皇子，對此矢板明夫直言「光靠意淫，一個國家是沒有辦法變成強國的」。（圖擷自維基百科）

2024/10/26 09:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人矢板明夫發文指出，中國的網路上常流傳著很多光怪陸離的歷史故事，除了俄羅斯總統普廷曾被傳是中國前國防部長林彪的私生子，如今在中國網路又傳出，英國科學家牛頓原來是明朝的皇子，故事內容甚至稱「牛頓的數學和自然科學方面的貢獻大多是《永樂大典》裏面記載的」，對此矢板明夫直言「光靠意淫，一個國家是沒有辦法變成強國的」。

矢板明夫在臉書發文指出，中國的網路上流傳著很多光怪陸離的歷史故事，被稱為野史。稍微有一點點常識的人，一看就知道是胡說八道，卻被很多中國人當作真事，到處傳播。他表示過去曾聽過，俄羅斯總統普廷是中國前國防部長林彪的私生子的「野史」，並稱因為兩個人外型比較相似，而且講話時神韻也有相似之處。

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矢板明夫說，林彪在國共內戰時期頗有戰功，而普廷也在與車臣的戰鬥中顯示了軍事指揮能力。兩個人曾經在不同時期在各自的國家被稱為「戰神」。有人查歷史後發現，林彪1950年代初曾經訪問過蘇聯，而普廷正好是1952年出生，就杜撰了林彪訪問蘇聯時與一位當地姑娘戀愛、生下了普廷的故事。

矢板明夫指出，他原本以為普廷與林彪的故事就已經夠離譜了，沒想到他昨天在中國網路上又看到了另一段更加瘋狂的野史，這次是宣稱英國科學家牛頓原來是明朝的皇子。他表示在這則「野史」中，牛頓被塑造為崇禎帝的幼子，原名為朱慈燉，在出生不久後明朝滅亡，皇家一個義僕錦衣衛抱著褓中的牛頓逃避追殺，並顛沛流離逃到英國。

矢板明夫提到，該則內容也稱，朱慈燉去掉朱的一撇一捺，改朱為牛，因為一撇一捺是個「人」字，去掉一撇一捺，寓意劫後余生，兩世為人。又因自己處於異國他鄉，自覺愧對祖先，故將字輩「慈」字隱去、改「燉」為頓，以示頓悟。義僕在逃難之際帶走了《永樂大典》，牛頓長大後研究《永樂大典》，他的數學和自然科學方面的貢獻大多是《永樂大典》裏面記載的。

矢板明夫認為，這個故事的作者，大概是因為看到了牛頓出生在1643年，正好是明朝滅亡的前一年，因此得到靈感。不過他強調「且不說永樂大典中有沒有關於萬有引力的記載，只想到永樂大典一共有1萬1千多冊。一邊抱嬰兒、一邊帶著這些書跋山涉水到英國，這位義僕錦衣衛真是夠辛苦的了」。

矢板明夫在文末也指出，「中國人編造的這些野史中，也充滿了共產黨宣傳的愛國主義情懷。但是，眾所周知的事實是，光靠意淫，一個國家是沒有辦法變成強國的」。

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