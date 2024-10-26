藍智庫質疑「學習歷程檔案」制度 對學生幫助有限且效益不佳

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

2024/10/26 10:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日質疑作為大學審查學生申請入學參採資料、多面向綜合評量招生重要參據的「學習歷程檔案」制度，對於學生「生涯探索」幫助有限且效益不佳，要求教育部檢討改進制度。

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖表示，教育部與「作伙學」團隊9月發布「113年全國高中學生與教師問卷調查成果報告」，表示高中教師對學習歷程檔案有正面看法，近9成學生從製作課程學習中學到至少一樣素養能力，但該調查避重就輕，對於「學習歷程檔案」制度的改進，並無幫助，且而學生族群是否也持同樣想法，「作伙學」團隊卻避而不談。

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陳學聖指出，根據教育團體EdYouth同樣於今年發佈的調查結果，有超過5成的學生認為學習歷程檔案制度對「生涯探索」沒有幫助，超過6成的學生對「學習歷程檔案制度是選擇生涯探索的最大誘因」表示「不同意」，並且負面評價學習歷程檔案與生涯探索的連結，顯示學習歷程檔案對於學生「生涯探索」的幫助，十分有限。

陳學聖批評，教育部從109年起編列「作伙學：學習歷程檔案審議計畫」預算，逐期遞增，到114年2月底止規劃經費累計高達7690萬元，而重點工作之一為製作「作伙做學檔—課程學習成果呈現建議」手冊，但根據EdYouth的調查，僅有9.58％的受訪高中生表示熟悉手冊功能與使用方法，不熟悉者有76.02%，其中「非常不熟悉者」高達65.55%，與教育部所宣稱效益落差極大。

他呼籲教育部應將既有資源做更有效利用，持續檢討改進學習歷程檔案制度，而非僅致力於政策宣傳，否則將難以達成賴清德總統競選時所期許的「成就每一個兒少，都能夠得到多元、均優的教育環境。」

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