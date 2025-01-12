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    18縣市低溫特報！ 新北石碇今晨僅7.5度

    今日清晨西半部及宜蘭地區低溫約10至13度，近山區及空曠地區有局部地區可能出現10度以下低溫，花東地區約15度，金馬地區8至9度，天氣寒冷。（資料照）

    今日清晨西半部及宜蘭地區低溫約10至13度，近山區及空曠地區有局部地區可能出現10度以下低溫，花東地區約15度，金馬地區8至9度，天氣寒冷。（資料照）

    2025/01/12 07:05

    首次上稿 06:49
    更新時間 07:05

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（12日）清晨受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，已於今清晨6點46分發布18縣市低溫特報，今日平地最低溫出現在金門縣的金門測站，今晨6點僅測得4.9度，台灣本島平地最低溫則是新北市石碇區「國五S006K」測站，於5點12分測得7.5度。

    今日清晨西半部及宜蘭地區低溫約10至13度，尤其近山區及空曠地區有局部地區可能出現10度以下低溫，花東地區約15度，金馬地區8至9度，天氣寒冷，請民眾做好保暖措施。白天晴到多雲，北部、東半部及澎湖高溫回升至16至20度，中南部地區21至23度。

    天氣部分，受環境轉乾，僅花、東地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖多雲到晴。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週一（13日）受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，因此注意日夜溫差。週二（14日）清晨仍受輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷。北部及東北部8至21度，中部9至23度，南部12至24度，花東14至21度。

    週二晚間起至週三（15日）有另一波大陸冷氣團南下，北部及東北部地區天氣轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，加上南方雲系北移，南部地區及中部山區也有局部短暫雨。北部及東北部13至17度，中部14至22度，南部15至23度，花東17至22度。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    12 ~ 17 12 ~ 20 13 ~ 22 14 ~ 18

    中央氣象署低溫特報今天清晨範圍擴大至18縣市。（圖擷取自中央氣象署）

    中央氣象署低溫特報今天清晨範圍擴大至18縣市。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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